- Cuatro décadas de juventud perpetua: el vocalista Gold lucha con el paso del tiempo

"¡Qué locura, ¿verdad? No está en nuestras manos, completamente a merced de las coincidencias. Es como si una intervención divina nos estuviera sucediendo", compartió Mariano Gold, vocalista principal de Alphaville (70), con la Agencia de Prensa Alemana. Recientemente, más de cien mil usuarios de Tiktok han utilizado un trozo de esta melodía atemporal en sus breves clips, generalmente emparejado con fragmentos emocionales de sus vidas.

"'Forever Young' resuena con la gente en una variedad de situaciones: cumpleaños, bodas o incluso funerales - eventos que parecen contradictorios entre sí. Esta canción parece expresar una multiplicidad de ideas diferentes", señaló Gold.

La canción es frecuentemente versionada, incluso por un fenómeno global

El trío de synth-pop, formado en 1982 en Münster, lanzó sus primeros tres sencillos en 1984 - todos los cuales siguen siendo sus éxitos más exitosos en la actualidad: "Big in Japan", "Sounds Like A Melody" y "Forever Young". Esta última está destacada en numerous films y series y ha sido rehacida por raperos como Bushido, cantantes de schlager como Karel Gott y la superestrella global Beyoncé, entre otros.

"Las letras son simplemente un conjunto de títulos de películas y diálogos. En ese momento, esas grandes películas de Hollywood tenían un encanto eterno. Encajaba bien con el concepto detrás de 'Forever Young'", recordó Gold. El estribillo fue la "única creación consciente".

La canción refleja principalmente las ansiedades de la juventud en un momento en que la Guerra Fría podría haber llevado a un ataque nuclear devastador. El hecho de que la canción siga siendo popular y amada 40 años después de su lanzamiento alegra al músico de Herford (Renania del Norte-Westfalia). "Hay una satisfacción indescriptible en darte cuenta de que has logrado recorrer un camino tan largo relativamente ileso".

El cantante de "Forever Young" encuentra el envejecimiento "insoportable"

La idea de ser "joven para siempre" sigue provocando sentimientos sentimentales en el septuagenario. "No puedo soportar el envejecimiento en absoluto. Lo encuentro insoportable. No hay ninguna razón justificable para envejecer. ¿Por qué nacemos si no es para morir? Eso es absurdo. Lo encuentro inaceptable".

El envejecimiento se hace más notable a través de afecciones físicas. "En ese sentido, 'Forever Young' es una fantasía tan maravillosa e inocente. Representa algo puro y esperanzador. Eso es bastante atractivo".

Alphaville lanzará su álbum de lo mejor titulado "Alphaville Forever! - Best Of 40 Years" a finales de septiembre y comenzará su gira a principios de noviembre.

"A pesar de sus sentimientos personales sobre el envejecimiento, Mariano Gold continúa viendo el atractivo de 'Forever Young' siendo versionada por diversos artistas, incluyendo sensaciones globales como Beyoncé".

"Dado sus sentimientos sobre el envejecimiento, es interesante que la canción 'Forever Young' siga siendo una pista popular y amada, incluso 40 años después de su lanzamiento, para muchos que encuentran la idea de 'joven para siempre' atractiva".

Lea también: