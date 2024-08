- Cuatro accidentes en el área de construcción de la A7

Dentro de una hora, se produjeron cuatro accidentes de tráfico en la A7 cerca de Seesen (distrito de Goslar). En estos accidentes, tres personas resultaron heridas, según informó la policía. En un sitio de construcción cerca del intercambio de Rhüden, una mujer de 30 años golpeó el coche de delante, lo que provocó que su pasajero de 29 años resultara herido y recibiera tratamiento en el lugar.

Luego, el tráfico se congestionó rápidamente. Aproximadamente un kilómetro detrás del primer accidente, otros dos ocurrieron simultáneamente en la parte trasera del embotellamiento. Un conductor de 24 años no pudo frenar a tiempo y chocó contra el coche de delante. Un conductor de 23 años detrás de él logró frenar a tiempo, pero un motociclista de 33 años que venía detrás no lo hizo.

Intentó virar hacia la derecha y chocó con el coche de la derecha, lo que provocó que tanto él como su pasajero de 32 años fueran lanzados a la carretera. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en ambulancia.

En el sitio de construcción donde la carretera se estrechaba, tuvo lugar el cuarto accidente. Aquí también, un conductor de 42 años golpeó otro coche, whose driver had to brake more sharply.

La policía llegó al lugar de los accidentes simultáneos en la A7, ayudando a gestionar el tráfico y recopilando información sobre los incidentes. Después de recibir tratamiento, el motociclista de 33 años fue interrogado por la policía sobre el accidente.

Lea también: