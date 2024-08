- Cuartel de Colonia: la policía investiga violación de la paz

En el caso de un presunto sabotaje en la base de la Fuerza Aérea en Colonia-Wahn, la policía investiga a individuos desconocidos por allanamiento de morada. Un portavoz lo confirmó. La policía de Colonia fue alertada por las Fuerzas Armadas alemanas el miércoles por la mañana a las 5:30 AM, detalló. La razón fue que se había visto a una "persona no autorizada" en las instalaciones - presumiblemente en el área de las obras de agua locales. Sin embargo, las Fuerzas Armadas realizaron la búsqueda ellas mismas y no encontraron a nadie que no debiera estar allí, dijo el portavoz. No se realizaron arrestos.

Sin embargo, se descubrió daño en una valla dentro del área. Es una valla que separa diferentes zonas de seguridad en las instalaciones.

No hay indicios de peligros para la salud

Inicialmente, el cargo es allanamiento de morada. Pero están "naturalmente sensibles" al respecto, dijo el portavoz. La división de homicidios está investigando y se ha involucrado el departamento de protección del estado. Hasta ahora, no hay indicios de ningún peligro para la salud derivado de los incidentes.

La base estuvo cerrada para investigaciones el martes. Inicialmente, había sospechas no confirmadas de que el suministro de agua pudiera haber sido saboteado.

La policía de Colonia ahora también está involucrada en la investigación de posibles peligros para la salud, dado el investigación en curso sobre el presunto sabotaje. Los individuos desconocidos, que inicialmente estaban siendo investigados por allanamiento de morada, ahora están bajo escrutinio de la división de homicidios debido al descubrimiento de daños.

