Cuando Sherlock Holmes conozca a Harry Potter, será un hombre muy especial.

Todo el mundo conoce al famoso aprendiz de magia, pero también al mayor detective. "Baskerville Hall" transporta a Arthur Doyle de vuelta a sus días de escuela, a un misterioso internado. Allí, se encuentra con Holmes, Watson, una sociedad secreta. ¿Qué falta? Muchas adivinanzas - y diversión.

"En nuestra escuela valoramos la creatividad y la inventiva. Aquí no hay gobernantas revoloteando ni profesores rígidos. Hemos descubierto que ciertos riesgos son indispensables en el camino hacia una buena educación. Y esperamos que los tomes." Las palabras del Director Challenger no pasan desapercibidas para el joven Arthur. Ya había notado, en su camino hacia su nuevo internado, "Baskerville Hall", que este lugar debía tener algo especial: Challenger no solo lo había recogido en un dirigible, sino que incluso lo había dejado pilotarlo. Algo que no era nada seguro, ya que tuvo que maniobrar directamente a través de una fuerte tormenta con relámpagos. Se requería ingenio.

Pero es esta misma cualidad la que ha llevado a Arthur lejos de Edimburgo y de su amada familia a este antiguo edificio con sus torretas torcidas y peculiares habitantes. No hay lechuza, sino un lobo llamado Toby que parece custodiar a estudiantes, profesores y escuela. También hay numerosos invernaderos llenos de muchas plantas que Arthur nunca había visto antes, un chimpancé que juega a las cartas, gárgolas de todo tipo, ya sea trol, dragón o un mono que se escarba la nariz.

Tres amigos, muchos secretos

Arthur está asombrado y lleno de emoción. En Edimburgo, tuvo que proveer para su familia, ya que su padre sufre de "alcoholismo". Arthur luchó con los chicos mayores de su calle, por necesidad cuando volvían a bullying a los niños más pequeños. Arthur hacía las compras, jugaba con sus hermanas. Una vida que extraña, pero con una educación adecuada, puede cuidar aún mejor de ellas más tarde. Arthur está seguro de ello: se divertirá aprendiendo en "Baskerville Hall".

Amigos se encuentran rápidamente, liderados por Jimmy y Irene. Pero Arthur también se lleva bien con el resto de la clase, excepto por Sebastian. Un presumido y astuto aspirante. Durante un combate de boxeo en educación física, Arthur le muestra a Sebastian lo que es un gancho. Desde entonces, el antipático lo tiene en el punto de mira. Pero ya que Sebastian también pertenece a los listos, como Arthur, Jimmy y Irene, recibe una misteriosa invitación. Una sociedad secreta llama, y los cuatro deben demostrar su valía para ser aceptados. Al parecer, los políticos más altos del país, los bosses de los negocios y las personas ricas de la alta sociedad vienen de esta sociedad secreta. Quizás así sea, piensa Arthur. Lo cierto es que: como parte de ella, podría ayudar aún más a su familia.

Pero cuando una misteriosa serie de robos azota "Baskerville Hall", Arthur puede mostrar finalmente de qué está hecho. Sociedad secreta o no. Y Arthur no sería Arthur si no encontrara la solución al enigma. Después de todo, "Cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad."

En esto, los lujosos títulos recuerdan a la serie de aprendices de magia de J.K. Rowling. Los personajes, el entorno y el tema principal de la amistad también evocan recuerdos de "Harry Potter". Un internado misterioso, amigos, enemigos, buenos y malos profesores, grandes tareas y adivinanzas. La pregunta es: ¿Quién es el mayor nombre? Potter o Holmes. O Doyle mismo. El médico de Edimburgo escribió sus historias de detectives durante sus horas de oficina debido a la falta de pacientes. El resto es historia - leída, escuchada y amada en todo el mundo.

Con la serie "Baskerville Hall", narrada por Johann von Bülow, Standish busca presentar a un público más joven la obra de Doyle. Lo cierto es que lo ha logrado, gracias al lenguaje y la voz de Bülow. Ya ha demostrado con "El detective del libro" de Kai Meyer que puede llevar brillantemente

