Cuando los niños pequeños dan positivo en las pruebas de Covid-19 y otro virus respiratorio, su enfermedad puede ser mucho más grave, según sugiere un nuevo estudio

Según un estudio publicado el miércoles en la revista Pediatrics, entre los niños hospitalizados menores de 5 años, dar positivo en Covid-19 y en otro virus respiratorio al mismo tiempo se asocia con aproximadamente el doble de probabilidades de padecer una enfermedad respiratoria grave que los que dieron negativo en otros virus.

El estudio se produce en medio de una dura temporada de virus respiratorios, como el VSR, la gripe, el Covid-19 y otros virus que desbordaron los hospitales infantiles. Los hallazgos demuestran el impacto que tienen los virus respiratorios en los hospitales pediátricos y cómo la "vigilancia continua" del Covid-19 circulante y otras enfermedades puede ayudar a predecir futuros aumentos de las hospitalizaciones, escribieron los investigadores, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y varias universidades y departamentos de salud de todo el país.

El cuidado de niños pequeños con enfermedades respiratorias superpuestas fue algo que Jenevieve Silva ha experimentado de primera mano durante toda la pandemia de Covid-19.

"El punto álgido de las enfermedades fue desde septiembre hasta mediados de noviembre, cuando nuestra familia no podía tomarse un respiro", afirmó.

Esta madre de ocho hijos, residente en San José (California), afirmó que sus gemelos en edad preescolar "han sido azotados por los virus" desde que empezaron el preescolar en mayo de 2021.

En octubre pasado, los gemelos de Silva dieron positivo en Covid-19 y luego desarrollaron lo que su pediatra sospechaba que era otra infección viral respiratoria, posiblemente el virus sincitial respiratorio o VSR, alrededor del mismo tiempo.

"Basándose en lo que nos dijo la pediatra, nos dijo: 'Creo firmemente que tenían estos virus superpuestos'", dijo Silva, añadiendo que los síntomas de los niños incluían dificultad para respirar, tos, fatiga y fiebre, y que uno de los gemelos tuvo 40 grados de fiebre durante cuatro días seguidos.

Los baños calientes y los masajes con Vicks VapoRubonto en la espalda y el pecho ayudaron a aliviar el dolor, pero ver a sus hijos luchar contra estas enfermedades respiratorias fue "brutal", dijo Silva.

"Parecían tan frágiles... parecían enfermos, como si tuvieran algo más profundo que virus consecutivos", explica. "Fue un infierno. Quiero decir, fue realmente malo".

No puedo ser la única madre que se enfrenta a un virus tras otro".

Los niños se han recuperado y actualmente "están muy bien" y han ganado peso de forma saludable, dijo Silva, pero le preocupa que hayan desarrollado asma tras sus enfermedades.

Desde octubre, cuando tuvieron los virus superpuestos, "el médico me ha dicho que parece que eso podría haberles provocado asma. Así que ahora, desde entonces, cuando se resfrían tienen síntomas de asma: episodios violentos de tos, a veces vómitos", explica Silva.

"No puedo ser la única madre que se enfrenta a un virus tras otro", dice, y añade que para otros padres tiene un mensaje de esperanza: "Tened paciencia. Escuchen a su médico".

El nuevo estudio incluyó datos de 4.372 niños que fueron hospitalizados con Covid-19. Entre los que se sometieron a pruebas de detección de otros virus respiratorios, el 21% tuvo una codetección, lo que significa que también se detectó otro virus respiratorio en los resultados de sus pruebas. Los datos procedían de la red de vigilancia de hospitalizaciones por Covid-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., denominada COVID-NET, con datos de 14 estados.

Los investigadores señalaron que se centraron en la codetección, no en la coinfección, ya que las pruebas no mostrarían necesariamente que un niño estuviera activamente infectado por ambos virus por el mero hecho de dar positivo.

En general, "este estudio descubrió que las codetecciones de virus respiratorios fueron poco frecuentes durante el primer año de la pandemia, las codetecciones de VRS y rinovirus o enterovirus aumentaron durante el periodo de predominio Delta y las codetecciones de gripe fueron poco frecuentes durante los 2 primeros años de la pandemia", escribieron los investigadores en su estudio.

Los datos también mostraron que los niños con codetecciones tenían más probabilidades de ser menores de 5 años, recibir más oxígeno e ingresar en la unidad de cuidados intensivos. No se observaron asociaciones significativas entre los niños mayores de 5 años.

En el caso concreto de los niños menores de 2 años, los resultados positivos en las pruebas de detección del virus respiratorio sincitial o VRS durante el periodo de Covid-19 se asociaron de forma significativa con la gravedad de la enfermedad.

Se necesita más investigación sobre el impacto preciso que dos virus respiratorios pueden tener simultáneamente en el organismo, dijo el Dr. William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y director médico de la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas, que no participó en el nuevo estudio.

"Pero creemos que ser atacado por dos virus, sobre todo si se es menor de cinco años, ha quedado claramente demostrado por este estudio, tiende a hacer que la enfermedad sea más grave, más propensa a prolongarse en el hospital, más propensa a estar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos", dijo Schaffner. "Y así, claramente, tener sus pulmones y su garganta y su cuerpo -en general su sistema inmunológico- atacados por dos virus simultáneamente, comprensiblemente podría hacer que algunos niños pequeños enfermen más gravemente".

'La pandemia nos enseñó lo contagiosos que son estos virus'

La Dra. Asunción Mejías, profesora asociada de enfermedades infecciosas pediátricas en el Nationwide Children's Hospital, dijo que los niños hospitalizados a los que ha tratado por Covid-19 y codetecciones de otros virus respiratorios suelen requerir mayor soporte de oxígeno y tratamiento en la unidad de cuidados intensivos.

"Covid es un virus muy proinflamatorio, por lo que realmente debilita su respuesta inmunitaria", dijo Mejías. "Y cuando aún no te has recuperado, y recibes un segundo golpe, en este caso, RSV o rinovirus, desarrollas una enfermedad más grave".

En general, Schaffner dijo que estos nuevos hallazgos del estudio son una razón más por la que sigue siendo importante asegurarse de que los niños están al día en sus vacunas Covid-19, así como vacunados contra la gripe.

Mejias se mostró de acuerdo, haciendo hincapié en la importancia de las prácticas seguras para evitar el contagio de virus a niños demasiado pequeños para ser vacunados.

"La pandemia nos enseñó lo contagiosos que son estos virus", dijo Mejías sobre los patógenos respiratorios.

"Si alguien está enfermo, hay que intentar evitar el contacto", dijo. "Estos virus no sólo se transmiten por la saliva y las secreciones, sino también por las manos. Pueden sobrevivir en las manos más de 30 minutos. Así que si te tocas la boca y luego tocas a un bebé pequeño, el bebé puede autoinocularse el virus e infectarse. Así que lavarse las manos y todas estas medidas son muy importantes".

