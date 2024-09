- Cuando los niños no estaban, ella consumía vodka con regularidad.

En la década de los '80, fue la figura deportiva y el estilo de vida equilibrado de Elle Macpherson lo que le valió el reconocimiento mundial. Originaria de Australia, abandonó sus estudios de derecho para convertirse en modelo en los Estados Unidos. En 1989, la revista "Time" la apodó "The Body" después de que apareciera en la portada del número de trajes de baño de "Sports Illustrated" en varias ocasiones. Sin embargo, su vida no siempre fue un camino fácil, como ella revela en sus memorias, "Elle". En el capítulo titulado "Recuperación", Macpherson habla de su lucha contra la adicción al alcohol.

No se dio cuenta durante mucho tiempo de que tenía un problema grave, como Macpherson compartió en un programa de radio australiano. "No era un desastre. Era una bebedora organizada y de alto rendimiento que creía tener todo bajo control. Pensaba que los alcohólicos eran personas sin hogar que starts drinking in the morning", recordó. No fue hasta que sus pares en el campo de la salud señalaron sus hábitos de bebida que comenzó a cuestionarlos.

La rutina nocturna de Elle Macpherson con alcohol

Macpherson tomaba chupitos de vodka después de poner a dormir a sus dos hijos - a veces se desmayaba, a veces vomitaba. "Pensé que si vomitaba, no tendría alcohol en mi sistema. ¡Qué tontería!", confessed the model in the interview. Su comportamiento era claramente visible. "That was just how my life went. The father of my children lived in another country, and he would only be home on weekends. I was home with the kids, and that's what I did - until I didn't", explained Macpherson. She was in a relationship with French businessman Arpad Busson from 1996 to 2005, and they have two sons, Flynn and Cy.

Just before her 40th birthday, Macpherson decided to admit herself to a rehab clinic in Arizona, where she stayed for several months. Afterwards, she attended Alcoholics Anonymous meetings, which she still attends today. "I gave up drinking in 2003 because I felt I couldn't fully live my life, and it proved to be an excellent stepping stone to self-discovery", Macpherson shared with the Australian magazine "Body + Soul" last year. She has remained sober for 21 years now.

El diagnóstico de cáncer de mama de Elle Macpherson

Además de su adicción al alcohol, Macpherson también habla de su diagnóstico de cáncer de mama en su libro, que recibió en 2014. "Fue una sorpresa, fue inesperado, fue confuso, y en muchos aspectos, fue desalentador", le dijo a la revista australiana "Women's Weekly". Macpherson consultó a 32 profesionales y expertos de la salud, que recomendaron una mastectomía con radiación, quimioterapia, terapia hormonal y posterior reconstrucción. Pero Macpherson optó por un enfoque alternativo que se centraba en su salud general, en lugar de solo en el cáncer.

Pasó ocho meses en una casa en Arizona, buscando tratamiento de un especialista en medicina naturista, un osteópata, un quiropráctico y dos terapeutas. Su decisión encontró controversia en su familia. Su hijo de 19 años, Flynn, "no podía entender mi decisión", escribió Macpherson en su libro. Su ex

Lea también: