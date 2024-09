¿Cuáles son las creencias genuinas que defienden los satanistas?

Se representa comúnmente como un mundo oscuro de abuso ritual, misas negras y sacrificios de animales: la imagen pública de los satanistas es la de personas malvadas que lastiman a otros y dedican sus vidas a una fuerza sobrenatural malevolente que los convierte en la encarnación del "mal" en la sociedad. Pero, ¿es ésa realmente la verdad? En pocas palabras, esta imagen de los satanistas es ampliamente reconocida y popular, a menudo retratada en informes noticiosos y películas de Hollywood. Sin embargo, también es otra cosa: completamente inexacta.

La fuente de esta percepción engañosa se puede rastrear hasta 1980, cuando se publicó el libro "Michelle Remember". Escrito por un psiquiatra canadiense y su paciente Michelle (que más tarde se convirtió en su esposa), el libro relata las supuestas experiencias infantiles de Michelle en manos de una secta satánica. Los gráficos relatos de rituales crueles y abuso satánico contribuyeron significativamente a la creación de una imagen muy aterradora de los así llamados "satanistas".

El libro fue ampliamente desacreditado en los años siguientes. No hay evidencia de la existencia de sectas satánicas que se dedican al abuso ritual. Sin embargo, "Michelle Remember" encendió una llama que fue difícil de apagar: el así llamado "pánico satánico" se extendió por toda Norteamérica y gran parte del mundo en la década de 1980 y principios de la de 1990. De repente, las conspiraciones satánicas parecían acechar en cada esquina. Es fácil imaginar que los medios de comunicación también desempeñaron un papel en esto, ya que el tema era a la vez sensacionalista y popular debido a sus tonos oscuros. Y, por supuesto, las teorías de la conspiración y el deseo de explicaciones simples para problemas sociales complejos también desempeñaron un papel significativo en ese momento.

El satanismo como fenómeno moderno

Pero, ¿cuál es la esencia verdadera del fenómeno del satanismo? ¿En qué creen los satanistas - y qué valores defienden? Aunque el término "Satanás" ha sido conocido en la teología judeocristiana y la demonología medieval durante siglos, el satanismo como sistema de creencias independiente es un fenómeno moderno. Fue moldeado principalmente por las obras de Aleister Crowley (1875-1947) y más tarde Anton LaVey (1930-1997). Crowley, un destacado ocultista, sentó las bases para muchas tradiciones esotéricas que aún existen hoy con su movimiento "Thelema".

LaVey, por otro lado, tuvo un impacto significativo en el movimiento ahora conocido como "satanistas". Con la fundación de la Iglesia de Satanás en 1966, inauguró una nueva era. Sus reflexiones comenzaron con su observación de la hipocresía entre aquellos que se consideraban cristianos. LaVey había trabajado anteriormente como organista en servicios religiosos. Una cita a menudo atribuida a él es: "El sábado por la noche, vi a hombres anhelando a mujeres semidesnudas, y el domingo por la mañana, mientras tocaba el órgano, vi a los mismos hombres sentados en los bancos de la iglesia con sus esposas y hijos, pidiendo a Dios que los perdonara y los liberara de los deseos carnales. El siguiente sábado, volvieron a la feria o a algún otro lugar de entretenimiento. Fue entonces cuando supe que la iglesia cristiana prospera gracias a la hipocresía". LaVey, así, criticó las dobles normas de las instituciones religiosas - ésa es donde nació el satanismo moderno.

Posteriormente, LaVey desarrolló su propio conjunto de creencias. Colocó el individualismo y la autorealización en el corazón de su satanismo, en contraste con las religiones teístas, que creía que sólo predicaban obediencia y sumisión. La filosofía de LaVey fue una provocación deliberada contra las normas religiosas prevalecientes y un llamado a la libertad personal y la racionalidad. Y estos principios aún forman la base del satanismo moderno hoy.

Los satanistas creen: Satanás no existe

LaVey formuló sus ideas en "La Biblia Satánica", publicada en 1969 y considerada un texto central del satanismo moderno. Esta Biblia incluye las "Nueve Declaraciones Satánicas". La primera, por ejemplo, dice: "Satanás está por la indulgencia en lugar de la abstinencia!" La satisfacción de los deseos en lugar de la abstinencia y la auto否gación es un aspecto clave de la visión del mundo del satanista. A través de principios como ésos, LaVey presentó una filosofía que se centra en la fuerza individual y la autodeterminación, en lugar de promover la humildad, la castidad y el perdón. Fue una ruptura radical con las normas religiosas tradicionales prevalecientes en el cristianismo que él conocía.

Además, LaVey desarrolló rituales y ceremonias, aunque no tenían propiedades mágicas o ocultas, independientemente de cómo puedan parecer a los ojos de los extraños. Estos rituales no estaban destinados al culto de una entidad sobrenatural, sino más bien para vivir las propias emociones y deseos internos. LaVey enfatizó los beneficios psicológicos de estos rituales. Creía que la acción simbólica y la concentración mental involucrada podrían ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos y desarrollar fuerza personal.

Y eso nos lleva a otro aspecto fundamental de la visión del mundo del satanista: los satanistas no creen en un Dios o un Satanás. Son ateos. Por supuesto, puede haber pequeños grupos escindidos o individuos que no encajan en esta imagen y están más en un espectro esotérico-oculto. Pero ésos son excepciones. "Satanás" es, para los satanistas, típicamente no más que un símbolo. Un símbolo de resistencia contra las normas autoritarias y, en particular, las eclesiásticas, una provocación consciente que proclama su propia autorealización y racionalidad como el bien supremo. En su núcleo, el satanismo moderno es sobre liberar al individuo de los dogmas (religiosos) y las restricciones sociales, y promover una visión del mundo iluminada y raciona

Sí, tienes razón: los satanistas deliberadamente adoptan su imagen oscura no es ningún secreto. Continuamente aclaran que no tienen nada que ver con los actos maliciosos supuestamente realizados en nombre de Satanás o con cualquier práctica sobrenatural relacionada con ellos. Sin embargo, es importante reconocer que mentes criminales o individuos con problemas de salud mental han abusado a veces de símbolos satánicos y jerga, como en el infamous "asesinato satánico" de Witten.

Esta concepción a menudo lleva a una comprensión distorsionada. No hay pruebas concretas que respalden los "crímenes satánicos organizados" o los supuestos abusos rituales, como se rumoraba durante la "Pánico Satánico" y persiste en cierta medida ahora.

Aunque el satanismo no es algo de lo que debamos tener miedo, sigue siendo una fuente de preocupación importante. Por ejemplo, el enfoque extremo en el individualismo. Los valores como el descubrimiento personal y la libertad son indudablemente vitales. Pero si se descarta por completo la empatía y la compasión hacia los demás, como se sugiere en algunas de las creencias satánicas de Aleister Crowley o Anton LaVey, puede fácilmente convertirse en un egoísmo despiadado, descuidando a los demás y el bien común.

También se pueden percibir corrientes de darwinismo social en la ideología satánica. Si los propios deseos se convierten en supremos, es como idolatrarse a uno mismo: solo lo que deseo importa. En su forma extrema, esto puede hacer que las personas con esta mentalidad sean companyas desagradables y incluso servir como base para menospreciar a los demás, viéndose a sí mismos como parte de una élite con la autoridad para tratar a los demás como les plazca.

