¿Cuál es la mejor opción entre un protector solar a base de minerales, un protector solar químico o ningún protector solar?

A pesar de los beneficios reconocidos del protector solar, las discusiones sobre su seguridad y necesidad han persistido durante años. Esta controversia ha sido alimentada en parte por un número creciente de influencers en las redes sociales y el descubrimiento en 2021 de benzene, un carcinógeno, en algunos protectores solares retirados del mercado. El benzene parecía estar relacionado con el propelente aerosol en lugar de un ingrediente en el protector solar. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. ha instado a los fabricantes a realizar más investigaciones sobre la seguridad de una docena de componentes comunes de protector solar.

Separar la verdad de la ficción y determinar qué merece preocupación puede ser a veces desafiante.

La relación entre la exposición al sol y el cáncer de piel está bien establecida. La radiación ultravioleta se considera responsable de hasta el 95% de los carcinomas basocelulares y escamosos, y entre el 70 y el 95% de los melanomas en personas de piel clara.

Según la doctora Rachel Neale, investigadora de QMR Birkhoff en Brisbane, Australia, el cáncer de piel se debe a la exposición a la radiación UV, especialmente la UVB. La exposición de las células de la piel a estos rayos dañinos puede llevar a mutaciones en el ADN, lo que a su vez puede causar más mutaciones y potencialmente provocar cáncer de piel.

Desde la década de 1990, se sabe que el protector solar ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel, especialmente melanoma y carcinoma escamoso. El carcinoma basocelular, el tipo más común de cáncer de piel, aunque rara vez es fatal, puede causar angustia y desfiguración.

Sin embargo, ahora hay preocupaciones sobre la seguridad de ciertos ingredientes del protector solar.

El protector solar se puede clasificar en dos tipos: mineral (también conocido como físico) y químico. "Los bloqueadores físicos, es decir, los protectores solares de titanio y zinc, se sientan en la parte superior de la piel y forman una barrera", explicó Neale. "Por otro lado, los protectores solares químicos se unen a la superficie superior de la piel y convierten la radiación UV en calor, que luego se dispersa desde el cuerpo mediante el calor".

La FDA, que regula el protector solar como un fármaco sin receta, solicitó datos de seguridad adicionales sobre 12 ingredientes comunes de protector solar a los fabricantes en 2019 y 2021, con el objetivo de establecer el estado de GRAS (Generally Regarded As Safe and Effective) para ellos.

La solicitud de la FDA está motivada por dos factores. En primer lugar, cuando los científicos evaluaron por primera vez los protectores solares en la década de 1970, no estaban completamente conscientes de hasta qué punto los químicos podían ser absorbidos a través de la piel. En la actualidad, la aplicación transdérmica es un método común de administración para ciertos medicamentos, como parches de nicotina, dolor y hormonas.

En segundo lugar, la cantidad recomendada de protector solar se ha incrementado significativamente con el tiempo, desde algunas gotas aquí y allá hasta una copa de licor cada dos horas al aire libre. "Si se usa como se indica, lo que lo haría efectivo, hay mucha más cantidad que acaba en nuestro torrente sanguíneo de lo que pensábamos, y la preocupación es que no sabemos lo suficiente sobre su seguridad", dijo la investigadora Laura Vandenberg. Vandenberg es profesora de ciencias de la salud ambiental en la Universidad de Massachusetts Amherst y estudia los disruptores endocrinos.

La FDA ha pedido a los fabricantes de protector solar que realicen estudios en los que se utilice el protector solar como se indica y se mida cuánta cantidad de estos químicos acaba en el torrente sanguíneo. La FDA tiene estándares para la cantidad de estos químicos que deben estar presentes en el torrente sanguíneo, y actualmente no pueden cumplir tanto con los criterios de seguridad como de efectividad.

Vandenberg ha expresado preocupaciones sobre ciertos ingredientes, incluyendo oxibenzona, que estudia en su laboratorio. Los estudios en cultivos celulares e investigaciones en animales indican que el químico puede imitar el estrógeno, bloquear las acciones de la testosterona y alterar la función de la hormona tiroidea, lo que podría tener potenciales consecuencias negativas en poblaciones vulnerables, como niños, mujeres embarazadas o aquellos que están pasando por la pubertad.

Las perturbaciones en las hormonas pueden llevar a cambios que alteran la vida y aumentan el riesgo de enfermedades, a veces apareciendo décadas después en los seres humanos. Sin embargo, algunos críticos argumentan que no hay evidencia que sugiera que estos químicos pueden causar daño en las poblaciones humanas. Vandenberg replica esto citando estudios que muestran que la exposición al oxibenzona está asociada con problemas en el desarrollo neurológico en niños, problemas metabólicos en niños y problemas en la hormona tiroidea en adultos.

Vandenberg reconoce que vincular algo a un resultado, como el oxibenzona que causa efectos específicos, no es necesariamente cierto solo porque estén relacionados. Ella explica, "Entonces, ¿es cierto que un químico como el oxibenzona causa esos efectos en las personas? No, porque no estamos exponiendo intencionalmente a algunos individuos al oxibenzona mientras evitamos a aquellos que nunca han sido expuestos a él (ya que tales personas no existen)".

Se atribuye a la FDA el mérito de solicitar más investigaciones sobre la seguridad, dice Vandenberg. Ella afirma que solo porque ciertos ingredientes del protector solar pasan a través de la piel no significa necesariamente que sean peligrosos. En su opinión, "Creo que lo que realmente están señalando es que no hay suficiente evidencia para declararlos peligrosos. Sin embargo, cuando se trata de productos que untamos en nuestros cuerpos, o en los de nuestros hijos, estamos buscando la garantía de seguridad y efectividad".

Vandenberg, mientras tanto, se inclina por los protectores solares físicos en su práctica personal. "Dado lo que sé, prefiero los protectores solares físicos y uso cantidades adecuadas, reaplicándolos cada 90 minutos. Es mejor usar algo que nada en absoluto en cuanto al cáncer de piel", dijo, reconociendo la presencia de estos químicos en todas partes. "Me preocupan los disruptores endocrinos en los productos de protector solar, pero también están presentes en casi todo lo que nos rodea. Eliminar ese producto puede no reducir tu riesgo de disruptores endocrinos, mientras que simultáneamente aumenta tu riesgo de cáncer de piel, no es sabio".

Concluye instando a productos más seguros y exigiendo lo mismo de las empresas y las agencias reguladoras.

Mantener una buena salud es esencial para minimizar los riesgos asociados con el cáncer de piel. Aplicar regularmente protector solar puede reducir significativamente la probabilidad de desarrollar melanoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células basales.

A pesar de los beneficios para la salud del protector solar, hay preocupaciones sobre la seguridad de ciertos ingredientes, lo que ha llevado a los organismos reguladores como la FDA a solicitar más investigación sobre sus efectos.

