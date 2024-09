¿Cuál es el mecanismo detrás de la ayuda de seguimiento?

Sistemas correctores de deriva de carril, a menudo denominados Sistemas de Asistencia de Mantenimiento de Carril, entran en acción cuando un vehículo se sale de su carril designado sin intención. Estos dispositivos útiles son ahora equipo estándar en vehículos nuevos de todo el mundo.

Un momento de distracción es suficiente para que un vehículo se desvíe de su trayectoria prevista, poniendo en riesgo a otros usuarios de la carretera o haciendo que el vehículo se desvíe de la carretera. Al activarse, los sistemas de Asistencia de Mantenimiento de Carril ayudan a prevenir estas situaciones potencialmente peligrosas. A diferencia de los sistemas de Alerta de Salida de Carril, que alertan al conductor mediante señales auditivas o vibraciones en el volante, los sistemas de Asistencia de Mantenimiento de Carril toman una actitud más proactiva al intervenir activamente en la dirección y guiar el vehículo de vuelta a su carril correcto.

Esta tecnología se estrenó en un Nissan Cima de 2001 vendido en Japón. Desde entonces, ha ganado popularidad y, en 2022, se hizo obligatoria en vehicles nuevos en Alemania, convertiéndose en una característica estándar en todos los vehículos nuevos.

El vehículo monitorea continuamente su propio carril

Tanto los sistemas de Alerta de Salida de Carril como los de Asistencia de Mantenimiento de Carril se basan en sensores para realizar sus tareas. El vehículo escanea continuamente su propio carril en busca de salidas utilizando cámaras montadas en el parabrisas o sensores infrarrojos en el piso del vehículo. Además de los datos visuales, los parámetros de conducción como el ángulo de dirección y la velocidad también contribuyen a la evaluación general. Los sensores se centran principalmente en las marcas de carril. Si, por ejemplo, las marcas de carril son borrosas en zonas de obras, los sistemas de Asistencia de Mantenimiento de Carril pueden tener dificultades para interpretar los datos correctamente.

El sistema detecta salidas de carril no intencionales cuando el conductor no utiliza el intermitente. Si el vehículo parece salir del área del carril designado sin utilizar el intermitente, el sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril interviene. En vehículos equipados con dirección asistida eléctrica, el sistema contravira en ese momento, guiando suavemente el vehículo de vuelta al centro del carril. Los modelos que no tienen esta capacidad utilizan el Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), que permite el frenado individualizado de las ruedas. Al aplicar los frenos a las ruedas interiores, el vehículo se maniobra suavemente de vuelta al carril, lo que causa una sacudida notable, pero también alerta al conductor distraído.

Permitiendo que los conductores suelten momentáneamente el volante

En vehículos modernos, los sistemas de Asistencia de Mantenimiento de Carril permiten a los conductores soltar momentáneamente el volante. Si el sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril está activo, el volante se ajusta continuamente con pequeñas correcciones de dirección para mantener el vehículo perfectamente centrado en su carril. Sin embargo, si el conductor no toca el volante durante un período de tiempo prolongado, el sistema a bordo le insta a recuperar el control. El incumplimiento suele dar lugar a una serie de advertencias, que culminan con la desactivación automática de la función de mantenimiento de carril.

Aquellos que encuentran molestas las intervenciones de dirección constantes a menudo tienen la opción de desactivar los sistemas de Asistencia de Mantenimiento de Carril. Generalmente, se reactivan automáticamente al reiniciar el motor, lo que requiere la desactivación manual cada vez.

Aunque los Asistentes de Mantenimiento de Carril pueden reducir significativamente el número de accidentes, no deben considerarse como sustitutos de la conducción atenta. Los sistemas que funcionan correctamente requieren que el sistema identifique correctamente las marcas de carril. La mayoría de los vehículos indican el estado del asistente mediante una luz indicadora en el cluster de instrumentos - mientras esta luz de control esté apagada, el asistente no está activo. Sin embargo, incluso en condiciones ideales, los asistentes de mantenimiento de carril no son infalibles. Después de numerosas intervenciones, algunos sistemas pierden su efectividad.

Por lo tanto, incluso con el asistente a bordo, se requiere la atención completa del conductor. En caso de una corrección de dirección errónea por parte de la computadora, el conductor puede anularla fácilmente aplicando una entrada de dirección firme.

A pesar de que el vehículo monitorea continuamente su carril, un obstáculo inesperado o malas condiciones de la carretera aún pueden causar salidas de carril no intencionales. En tales situaciones, el sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril del coche puede intervenir para corregir el curso del vehículo, asegurando la seguridad en la carretera.

Para hacer más cómodos los viajes largos, algunos coches con sistemas de Asistencia de Mantenimiento de Carril avanzados permiten al conductor soltar el volante durante un breve período de tiempo, ya que el sistema realiza ajustes de dirección sutiles para mantener el coche centrado en su carril.

