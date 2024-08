Tabla de Contenidos

¿Debes tomar una ducha fría durante el clima caluroso?

¿Las personas que toman duchas frías en clima caluroso son más resistentes que las que toman duchas cálidas?

¿Tomar duchas frías tiene un efecto energizante?

¿Las duchas frías regulares pueden ayudar en la recuperación?

¿Las duchas frías ayudan a reducir los síntomas de la depresión?

¿Las duchas frías frecuentes pueden hacerte enfermar?

- ¿Cuál es el efecto real de tomar duchas frías en el bienestar físico?

En los días de calor abrasador, cuando el sudor brota y el cerebro parece a punto de derretirse, el cuerpo anhela alivio fresco. Algunos buscan consuelo en una bebida helada, mientras que otros optan por una solución más extrema: duchas frías. Sin embargo, esto no se recomienda. Las duchas frías no son inherentemente beneficiosas. Un hecho comprobado.

¿Debes tomar una ducha fría durante el clima caluroso?

El alivio temporal del agua fría en un día caluroso puede ofrecer alivio, pero es efímero. Pronto después del breve enfriamiento, el cuerpo vuelve a calentarse. En climas más frescos, el cuerpo contrae los poros sudoríparos y los vasos sanguíneos para contrarrestar la caída de temperatura. Después de una ducha fría, el cuerpo trabaja para regresar rápidamente a su temperatura normal. Este proceso requiere energía adicional, lo que causa sudor aún más. Además, la diferencia extrema de temperatura puede esforzar el sistema circulatorio.

¿Las personas que toman duchas frías en clima caluroso son más resistentes que las que toman duchas cálidas?

La creencia de que las duchas frías fortalecen el sistema inmunológico y nos hacen menos propensos a las enfermedades es común, pero no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. Si bien se han realizado estudios sobre este tema, no han sido exhaustivos. Por ejemplo, un estudio antiguo de la Universidad de Jena encontró que las duchas frías regulares en el pecho podrían aumentar el número de células relevantes para el sistema inmunológico, al menos a corto plazo. Sin embargo, no se ha probado si esto contribuye a ser más resistente a los resfriados.

Un equipo de investigación holandés descubrió que las personas que tomaban regularmente duchas frías informaban menos enfermedades. Sin embargo, los participantes que continuaron tomando duchas cálidas mostraron la misma duración de los síntomas. Se sospecha que las duchas frías pueden no prevenir la enfermedad, pero podrían acortar su duración. Si las duchas frías tienen un impacto en la frecuencia y la duración de las enfermedades no se ha probado - pero tampoco se descarta.

¿Tomar duchas frías tiene un efecto energizante?

Esto es cierto, pero no debe considerarse solo positivamente. De hecho, el cuerpo reacciona al frío repentino con estrés. Esto libera noradrenalina, lo que aumenta el pulso y la presión arterial. Esto pone al cuerpo en una especie de "estado de alerta". Una reacción natural al estrés que se prepara para un posible conflicto. Esto puede percibirse como estimulante, a veces incluso euforizante. Sin embargo, los investigadores de la República Checa descubrieron que ocurre un efecto de habituación. Aquellos que tomaban regularmente duchas frías, al menos tres veces por semana en el estudio, se volvieron menos sensibles al frío con el tiempo y reaccionaron con menos estrés. Por lo tanto, el efecto estimulante también disminuyó. Sin embargo, este estudio es demasiado pequeño para sacar conclusiones fiables de él.

También es importante tener en cuenta que un estudio de varios estudios encontró que las duchas frías pueden ayudar realmente a aliviar el dolor muscular y otros síntomas posteriores al entrenamiento. Un baño de 15 grados Celsius se encontró como un medio efectivo de recuperación -aunque no tan efectivo como los masajes o el estiramiento.

¿Las duchas frías regulares pueden ayudar a aliviar los síntomas de la depresión?

Los datos son limitados y no particularmente confiables, pero hay algunas sugerencias de que las duchas frías pueden ser beneficiosas para la salud mental. Los estímulos fríos activan áreas del cerebro responsables de las emociones positivas y la empatía, como se demostró en un estudio antiguo de la Universidad de Virginia. Los expertos asumen que superar la zona de confort, resistir el "yo perezoso interior" y la disciplina necesaria para tomar duchas frías pueden contribuir a una mejora de la salud mental.

¿Las duchas frías frecuentes pueden hacerte enfermar?

Cualquiera que haya intentado pararse en un arroyo de montaña helado sabe el dolor que puede causar. En particular para los principiantes, el frío puede ser inicialmente incómodo. En el transcurso de un estudio, los participantes informaron síntomas como mareos, calambres y picazón. Las manos y los pies fríos persistentes fueron el efecto secundario más común (13 por ciento). Si bien no se han informado consecuencias graves en personas saludables, los estímulos fríos pueden ser peligrosos. Se debe tener precaución con los baños de hielo. Porque el frío puede agravar las enfermedades existentes y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y respiratorias. La probabilidad de un ataque al corazón o un derrame cerebral aumenta. Los adultos mayores y aquellos con problemas de salud, especialmente enfermedades cardíacas y circulatorias, solo deben tomar duchas frías después de consultar a un médico.

Más textos de la serie "¿Sabías que?"

¿Por qué debemos evitar cruzar las piernas

¿Por qué necesitamos orinar con más frecuencia después de tomar cerveza?

¿Por qué las mujeres tienen vello oscuro en la zona púbica?

¿Por qué el pene se encoge con la edad?

Nariz de embarazo: ¿Por qué la nariz se hincha?

¿Por qué tenemos dolor de cabeza por comer helado?

Fuentes: Estudio sobre el curso de las enfermedades, Estudio sobre hidroterapia, Estudio sobre estrés, Estudio sobre atletas, Estudio sobre efectos secundarios, Estudio sobre la psique,

Lea también: