Cronología de la muerte de Elijah McClain y de los juicios a los agentes y paramédicos acusados de irregularidades.

Pero el camino a los tribunales fue todo menos sencillo.

McClain, un terapeuta de masajes de 23 años, fue confrontado por agentes de policía el 24 de agosto de 2019, después de que alguien informara haber visto a una persona con una máscara de esquí que "parece incompleta." Después de que los oficiales lucharon con él en el suelo y los paramédicos le inyectaron un potente sedante, McClain sufrió un ataque al corazón en el camino a un hospital y murió días después, dijeron las autoridades.

Los fiscales se negaron inicialmente a presentar cargos por su muerte, pero el caso recibió un renovado escrutinio tras las protestas a nivel nacional de Black Lives Matter en la primavera de 2020. El gobernador de Colorado, Jared Polis, nombró a un fiscal especial para reexaminar el caso, y en 2021 un gran jurado acusó a tres agentes y dos paramédicos por la muerte de McClain.

Los acusados se han enfrentado a jurados en tres juicios distintos en 2023, con resultados diferentes. El agente Randy Roedema fue declarado culpable de homicidio por negligencia criminal y agresión, mientras que los agentes Jason Rosenblatt y Nathan Woodyard fueron absueltos de todos los cargos. Los paramédicos Jeremy Cooper y Peter Cichuniec conocerán pronto su suerte.

Aquí hay una línea de tiempo de la muerte de McClain, la investigación resultante, las protestas que trajeron renovada atención al caso y los juicios penales.

Agosto de 2019

Tres oficiales blancos detuvieron a McClain en Aurora el 24 de agosto de 2019, mientras caminaba a casa desde una tienda de conveniencia en el suburbio de Denver después de las 10:30 p.m., según un resumen policial del incidente.

Llevando té helado en una bolsa de plástico, McClain finalmente estuvo en una lucha física con los oficiales después de que, según la policía, se resistió al arresto.

Al principio del enfrentamiento, un agente dijo a McClain que se detuviera, y cuando McClain siguió caminando, dos agentes le agarraron de los brazos, según el resumen. McClain dice: "Déjenme ir ... Soy introvertido, por favor, respeten los límites que estoy hablando", según la grabación de la cámara corporal de uno de los agentes.

Después de que un agente le pidiera que cooperara para que pudieran hablar, McClain les dice que había estado intentando poner en pausa su música para poder oírles, y les dice que le dejen marchar, dice la grabación.

Finalmente, se oye a un agente decirle a otro que McClain intentó coger su pistola.

Los tres agentes tiraron a McClain al suelo y Woodyard le sujetó por la carótida, una técnica en la que un agente utiliza el bíceps y el antebrazo para cortar el flujo sanguíneo al cerebro de un sujeto. McClain quedó brevemente inconsciente, y Woodyard liberó la sujeción, dice el documento, citando a los agentes.

El vídeo de la cámara corporal del encuentro muestra a McClain diciendo en algún momento que no podía respirar.

Debido a que se utilizó la retención, la política del departamento obligó a los agentes a llamar a los bomberos para pedir ayuda, dijeron las autoridades. Los paramédicos de Aurora Fire Rescue llegaron y vieron a McClain en el suelo y resistiéndose a los agentes, dice el resumen.

El paramédico Cooper diagnosticó a McClain "delirio excitado" y decidió inyectarle el potente sedante ketamina, dice el resumen.

McClain sufrió un infarto de camino al hospital, según las autoridades. Tres días después, fue declarado en muerte cerebral y se le retiró el soporte vital.

Noviembre de 2019

La oficina del forense del condado de Adams presentó un informe de la autopsia el 7 de noviembre, declarando que la causa y forma de muerte fueron "indeterminadas." El informe citó la investigación de la escena y los hallazgos del examen como factores que llevaron a esa conclusión.

Aproximadamente dos semanas después, el fiscal de distrito del condado de Adams, Dave Young, se negó a presentar cargos penales contra ninguno de los primeros intervinientes. En una carta dirigida al jefe de policía de Aurora el 22 de noviembre, Young se refirió a la causa indeterminada de la muerte como uno de los factores.

"Las pruebas no apoyan la conclusión de que la muerte del Sr. McClain fuera el resultado directo de ninguna acción concreta de ningún individuo en particular", escribió Young. "Dadas las circunstancias de esta investigación, es improbable que la acusación pruebe la causa de la muerte más allá de una duda razonable a un jurado de doce personas. En consecuencia, las pruebas no apoyan la acusación de homicidio".

También el 22 de noviembre, tras la decisión del fiscal del distrito, la policía de Aurora hizo públicos los vídeos de las cámaras corporales de los agentes.

"Ciertamente reconocemos y entendemos que este ha sido un proceso increíblemente devastador y difícil para ellos durante estas últimas semanas", dijo el entonces jefe de policía Nick Metz.

Febrero de 2020

Una junta de revisión de la policía concluyó que el uso de la fuerza contra McClain, incluida la sujeción de la carótida, "estaba dentro de la política y era consistente con el entrenamiento."

Funcionarios de la ciudad anunciaron el 6 de febrero que contratarían a un experto independiente para revisar el caso.

Mayo de 2020

El 25 de mayo, la policía de Minneapolis (Minnesota) detuvo mortalmente a George Floyd, un hombre negro de 46 años. El vídeo del encuentro grabado por un transeúnte desata la indignación y da lugar a protestas generalizadas, incluso en Aurora, en el marco del movimiento Black Lives Matter.

Junio de 2020

A principios de junio, los tres oficiales que se enfrentaron a McClain fueron asignados a tareas administrativas, principalmente debido a preocupaciones de seguridad porque la policía y los empleados de la ciudad estaban recibiendo amenazas, dijo un portavoz de la policía.

El 9 de junio, la policía de Aurora y los funcionarios de la ciudad anunciaron cambios en las políticas policiales, incluida la prohibición de las retenciones carotídeas.

Diez días después, el gobernador Polis promulgó una ley de responsabilidad policial que obligaba a todos los agentes a utilizar cámaras corporales activadas o cámaras en el salpicadero durante las llamadas de servicio o las interacciones con el público iniciadas por los agentes. La medida también prohibía a los agentes el uso de la llave de estrangulamiento.

Polis también firmó una orden ejecutiva por la que nombraba al fiscal general de Colorado, Phil Weiser, para investigar el caso de McClain, según anunció el gobernador el 25 de junio. Más de dos millones de personas habían firmado una petición instando a las autoridades a realizar una nueva investigación.

El 27 de junio, manifestantes de la zona de Aurora se concentraron en la autopista 225, cortándola temporalmente, en una manifestación en la que pedían justicia por la muerte de McClain.

El 30 de junio, la oficina del fiscal de Estados Unidos para Colorado, la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la división de Denver del FBI anunciaron que han estado revisando el caso desde 2019 por posibles violaciones de los derechos civiles federales.

Julio de 2020

La policía de Aurora despidió el 3 de julio a dos oficiales que, según ellos, tomaron fotografías selfie en el sitio conmemorativo de McClain, ubicado donde fue asesinado, mientras estaban de servicio.

El agente Rosenblatt también fue despedido, y la policía dijo que recibió la foto en un mensaje de texto y respondió "ja, ja", y no lo notificó a los supervisores. Las fotos fueron tomadas el 20 de octubre de 2019.

Un tercer oficial visto en las fotos renunció días antes de una audiencia pre-disciplinaria, dijo la policía.

El 20 de julio, el Concejo Municipal de Aurora aprobó una resolución para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre la muerte de McClain.

Agosto de 2020

La familia McClain presentó una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad de Aurora el 11 de agosto.

"La conducta inconstitucional de Aurora en la noche del 24 de agosto de 2019 es parte de una costumbre, política y práctica más amplia de racismo y brutalidad, como lo refleja su conducta tanto antes como después de su asesinato de Elijah McClain, un joven negro", decía la demanda.

Ese mismo día, las autoridades municipales de Aurora anunciaron que el departamento de policía se sometería a una "revisión exhaustiva" por parte de expertos externos en derechos civiles y seguridad pública.

Febrero de 2021

El 22 de febrero, las autoridades municipales de Aurora publicaron un informe de 157 páginas en el que se detallaban las conclusiones de la investigación independiente que habían encargado sobre la muerte de McClain.

El informe afirmaba que los agentes no tenían base legal para detener, cachear o inmovilizar a McClain. También criticaba la decisión de los médicos de urgencias de inyectarle ketamina y reprendía al departamento de policía por no interrogar seriamente a los agentes tras la muerte.

Sheneen McClain, la madre de Elijah, lloró al leer el informe.

"Fue abrumador saber que mi hijo era inocente todo el tiempo y sólo esperar los hechos y las pruebas de ello", dijo Sheneen McClain a CNN en ese momento. "El nombre de mi hijo está limpio ahora. Ya no está etiquetado como sospechoso. En realidad es una víctima".

El padre de Elijah McClain dijo que el informe sólo confirmaba lo que la familia ya sabía. "La policía y los médicos de Aurora que asesinaron a mi hijo deben rendir cuentas", dijo LaWayne Mosley tras la publicación del informe.

En respuesta al informe, las autoridades de la ciudad comenzaron a trabajar en el establecimiento de un monitor independiente para examinar la disciplina policial, dijo el administrador de la ciudad de Aurora, Jim Twombly.

"Creo que el equipo de investigación ha identificado el problema que está en la raíz del caso: el fracaso de un sistema de rendición de cuentas", dijo Twombly después de la publicación del informe.

Septiembre de 2021

El 1 de septiembre, el fiscal general del estado anunció que un gran jurado había acusado a los agentes Roedema, Rosenblatt y Woodyard y a los paramédicos Cichuniec y Cooper.

Cada uno fue acusado de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal como parte de una acusación de 32 cargos.

Roedema y Rosenblatt también fueron acusados de un cargo de agresión y otro de delito de violencia. Cooper y Cichuniec fueron acusados además de tres cargos de agresión y seis de delito de violencia.

"Nuestro objetivo es buscar justicia para Elijah McClain, para su familia y amigos y para nuestro estado", declaró Weiser, fiscal general del estado. "Al hacerlo, avanzamos en el estado de derecho y en nuestro compromiso de que todo el mundo es responsable e igual ante la ley".

Los cargos hicieron llorar a los padres de McClain. "Empecé a llorar porque han pasado dos años", dijo Sheneen McClain. "Ha sido un largo viaje".

"Nada me devolverá a mi hijo, pero estoy agradecido de que por fin sus asesinos tengan que rendir cuentas", dijo Mosley, su padre, a través del comunicado del fiscal.

El 15 de septiembre, la oficina del fiscal general de Colorado hizo público un informe de 112 páginas en el que se concluía que la policía de Aurora seguía una pauta de actuación policial con sesgo racial y uso excesivo de la fuerza, y que no había registrado la información exigida legalmente cuando interactuaba con la comunidad. El informe también reveló que el departamento de policía utilizó la fuerza contra personas de color casi 2,5 veces más que contra personas blancas.

La investigación estatal también reveló que el departamento de bomberos tenía un patrón y práctica de administrar ketamina ilegalmente, dijo la oficina del fiscal general.

Noviembre de 2021

La oficina del fiscal general del estado y la ciudad de Aurora acordaron el 16 de noviembre los términos de un decreto de consentimiento para abordar las cuestiones planteadas en el informe de la oficina dos meses antes.

El 19 de noviembre, la ciudad finalizó un acuerdo para pagar $ 15 millones a la familia de McClain para resolver la demanda federal de derechos civiles.

Septiembre de 2022

La causa de la muerte de McClain se modificó a la luz de las pruebas de la investigación del gran jurado, según un informe modificado de la autopsia hecho público el 23 de septiembre.

El informe inicial de la autopsia decía que la causa de la muerte era indeterminada. Sin embargo, el informe modificado indicaba como causa de la muerte "complicaciones de la administración de ketamina tras una contención forzosa".

La forma de la muerte seguía siendo indeterminada en el informe modificado.

"Sencillamente, esta dosis de ketamina fue excesiva para este individuo y provocó una sobredosis, aunque el nivel de ketamina en sangre era coherente con una concentración 'terapéutica'", escribió el patólogo Dr. Stephen Cina en el informe modificado de la autopsia. "Creo que lo más probable es que el señor McClain estaría vivo de no ser por la administración de ketamina".

Cina no pudo determinar si la sujeción de la carótida contribuyó a la muerte, pero "no he visto pruebas de que las lesiones infligidas por la policía contribuyeran", escribió.

20 de septiembre de 2023

El 20 de septiembre, Roedema y Rosenblatt, dos de los agentes que detuvieron a McClain, fueron juzgados acusados de homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal y agresión.

Los fiscales afirmaron que utilizaron fuerza excesiva contra McClain, no siguieron su formación y engañaron a los paramédicos sobre su estado de salud. Por el contrario, los abogados defensores culparon a McClain por resistirse a la detención y a los paramédicos que le atendieron.

Octubre de 2023

Roedema fue declarado culpable de homicidio por negligencia criminal y agresión. Rosenblatt fue absuelto de todos los cargos.

El 16 de octubre, el tercer agente, Woodyard, fue juzgado por homicidio imprudente y homicidio por negligencia criminal. Al igual que en el juicio anterior, los fiscales argumentaron que utilizó fuerza excesiva contra McClain, mientras que los abogados defensores argumentaron que la fuerza era necesaria y culparon a los paramédicos.

Noviembre de 2023

Woodyard fue declarado inocente de todos los cargos.

La madre de McClain, Sheneen, dijo a KUSA, afiliada de CNN, que ya no tiene fe en el sistema de justicia después de la absolución de Woodyard.

"Nos defrauda, no sólo a la gente de color, defrauda a todo el mundo", dijo. "No hacen lo correcto, siempre hacen lo mínimo".

Cooper y Cichuniec, los paramédicos que atendieron a McClain, fueron juzgados por cargos de homicidio imprudente y homicidio por negligencia criminal.

Diciembre de 2023

Ambos paramédicos testificaron que creían que McClain estaba experimentando "delirio excitado" durante su enfrentamiento con los agentes de policía de Aurora, y su protocolo de tratamiento era administrar una dosis de ketamina que creían que era segura y no mataría a una persona.

Los fiscales dijeron que los paramédicos "no asumieron ninguna responsabilidad por ninguna de sus acciones" mientras testificaban en su juicio.

"Ambos se quedaron allí mientras Elijah empeoraba y empeoraba y no hicieron nada", dijo la fiscal general de Colorado, Shannon Stevenson. "Ambos son responsables".

Eric Levenson de CNN contribuyó a este informe.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com