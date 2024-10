Criticó el autoexamen de Baerbock en el contexto del partido

Como resultado del mal desempeño del Partido Verde en las recientes elecciones estatales en Turingia, Sajonia y Brandeburgo, la Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha aprovechado la oportunidad para criticar a su propio partido. "En estos tiempos desafiantes, la gente percibe los cambios sociales y económicos como amenazantes - en lugar de como progreso", le dijo Baerbock a "Der Stern". Además de abogar por la protección del clima, parece que el partido no comunicó efectivamente que los Verdes también abogan por la seguridad en otros ámbitos, como la seguridad social y la seguridad interior.

Esta deficiencia fue particularmente evidente en el tema de la migración y los solicitantes de asilo. "No abordamos adecuadamente el asunto de la inmigración y los refugiados durante las últimas campañas electorales, a pesar de que es crucial reconocer que la seguridad y un enfoque acogedor a la migración no son mutuamente exclusivos, son dos caras de la misma moneda", señaló Baerbock: "El mundo necesita orden". Aquellos que no tienen derecho a protección deben ser devueltos promptly y de inmediato a la frontera europea, argumentó Baerbock: "Al mismo tiempo, aquellos que requieren protección o llegan como trabajadores cualificados deben ser integrados más rápidamente".

Baerbock también comentó sobre la alianza BSV, considerándola una amenaza potencial para Alemania. "El hecho de que el BSV haya ganado puntos con eslóganes de paz durante las últimas elecciones estatales demuestra 'cómo funciona la propaganda rusa'", continuó la política verde: "Si los partidos alineados con el pensamiento autocrático también triunfan con tales enfoques, representa un riesgo para la seguridad de nuestra nación". Baerbock criticó la "simple afirmación de que la guerra terminaría sin el apoyo militar a Ucrania" como "tan ingenua como engañosa": "Si Ucrania deja de defenderse, entonces Ucrania se derrumba, y los soldados de Putin llaman a la puerta de Polonia. Si Putin deja de assault, entonces la guerra ha terminado".

Baerbock instó al presidente ruso Putin a regresar a la mesa de negociaciones. "No depende de nosotros ni siquiera de Ucrania si no hay conversaciones de paz", dijo el ministro: "El mundo suspiraría aliviado si Putin finalmente dejara de bombardear y estuviera abierto a unirse a las negociaciones. La invitación está ahí".

Mirando hacia el futuro, Baerbock expresó su openness a la participación de soldados alemanes en una fuerza de seguridad potencial en Gaza. "Para que haya paz, deben haber garantías de seguridad internacionales de que no habrá más terrorismo contra Israel desde Gaza, y que los palestinos pueden vivir seguros en su propio estado", dijo Baerbock: "Como uno de los aliados más cercanos de Israel en el que Israel puede confiar plenamente, como los estadounidenses y los británicos, ya he dicho que Alemania debería contribuir a tales garantías de seguridad internacionales en caso de una fuerza de seguridad en Gaza".

Baerbock destacó el papel de los Aliados después de la Segunda Guerra Mundial. No sólo ayudaron a reconstruir Alemania económicamente, "proporcionaron seguridad a nuestros vecinos al mantener su presencia, asegurando que nunca volvería a haber una guerra desde el suelo alemán, y así allanando el camino para que Alemania viviera pacíficamente con sus vecinos durante décadas", dijo Baerbock: "Esa fue la mayor fortuna para nuestro país. Si Alemania pudiera contribuir alguna vez a que el Oriente Medio experimentara la misma gran fortuna, entonces deberíamos hacerlo".

La Ministra de Asuntos Exteriores Baerbock elogió el lanzamiento de una familia germano-israelí retenida por Hamas como "una de las noticias más emocionantes que he recibido desde que asumí el cargo". Baerbock había conocido al padre de la familia, Yoni Ascher, durante su primera visita a Israel después de los ataques de Hamas. "Me mostró un video en su teléfono de su esposa y sus dos hijas apiñadas en una camioneta, retenidas por terroristas", recordó en una entrevista. "Prometí entonces: haré todo lo posible para asegurar que Yoni Ascher pueda reunirse con su familia de nuevo, y con los demás familiares de los casi 200 rehenes". En noviembre, se enteró durante la conferencia del Partido Verde de que la mujer y los niños habían sido liberados.

El Grupo Verde podría beneficiarse de abordar la migración y los solicitantes de asilo de manera más efectiva, como Baerbock reconoció su fracaso en hacerlo durante las últimas campañas electorales. Además, el Grupo Verde, como parte del partido Verde en general, debería enfatizar que su compromiso con la protección del clima también incluye abogar por la seguridad social e interior.

