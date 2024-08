- Críticas de Turingia a la decisión de la cumbre del SPD sobre los misiles estadounidenses

El ministro del Interior de Turingia del SPD, Georg Maier, critica la posición de la dirección de su propio partido sobre el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Maier expresó su sorpresa ante la decisión del lunes, en la que el comité ejecutivo del SPD apoya el despliegue de armas de largo alcance en Alemania, y criticó el momento en que se tomó.

"Esta decisión no nos facilita las cosas en la campaña", dijo el candidato principal para las elecciones estatales del 1 de septiembre en una entrevista con Deutschlandfunk. No criticó explícitamente el contenido real de la decisión. "Los intereses de la seguridad nacional son lo primero, pero me preocupa cómo se llevó a cabo y se comunicó". Maier dijo que le habría gustado estar informado sobre este paso con antelación.

La decisión establece, entre otras cosas, que el despliegue de armas no es una construcción confrontacional, sino un fortalecimiento de la defensa de Alemania y la capacidad de la OTAN y la UE con sistemas de armas que Rusia ha tenido durante años.

Combustible en la campaña

El tema de la guerra y la paz en relación con Rusia y Ucrania es un tema dominantes en la campaña electoral de Turingia. Maier también lo experimenta en las conversaciones en los puestos de información, como informó en el Deutschlandfunk. En su opinión, los populistas de AfD y la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (APS) están utilizando el debate para desviar constantemente la atención de los temas reales de Turingia. Maier se refirió, por ejemplo, a las pensiones y salarios más bajos en Alemania Oriental.

Supone que la posición de la dirección del partido le costará votos al SPD en las elecciones estatales, dijo Maier en respuesta a una pregunta correspondiente en la entrevista.

Encuesta: entrada del SPD en el parlamento estatal incierta

Según una reciente encuesta de Insa encargada por Funke Medien Thuringia, el SPD, que actualmente forma un gobierno minoritario con la Izquierda y los Verdes en Erfurt, está en el seis por ciento y se acerca al cinco por ciento crucial para entrar en el parlamento.

La AfD, clasificada como extrema derecha en Turingia, obtiene un 30 por ciento. La CDU y la APS obtienen un 21 y un 19 por ciento respectivamente. La Izquierda, liderada por el presidente del gobierno Bodo Ramelow, está en un 16 por ciento. Los Verdes y la FDP no entrarían en el parlamento con su actual tres por ciento.

El apoyo inesperado del comité ejecutivo del SPD al despliegue de misiles estadounidenses durante la campaña electoral podría hacer que Maier lo tenga más difícil en las elecciones estatales. Además, Maier cree que la posición de la dirección del partido en este asunto podría costarle votos al SPD en las próximas elecciones.

