Criticando las acciones de Lindner: Las reducciones de solicitantes de asilo probablemente sean ilegales bajo las normas constitucionales

Lindner sugiere que en el futuro, los contribuyentes alemanes no deberían financiar ni un solo céntimo a los solicitantes de asilo que son responsabilidad de otros países de la UE. En cuanto a los refugiados que enfrentan la expulsión, además de cubrir sus gastos de viaje al país de la UE responsable, no se les deberían proporcionar beneficios sociales, señaló.

El líder del FDP mencionó casos de refugiados que llegan de otro país de la UE a Alemania. Según las regulaciones de la UE, el primer país de la UE en el que los refugiados ponen un pie en Europa es responsable de gestionar el proceso de asilo.

"La dignidad de todas las personas es un principio fundamental, grabado en el Artículo 1 de los Fundamentos de nuestra Constitución", aclaró Pro Asyl. A pesar de ello, ya existen "beneficios reducidos" para aquellos whose duties lie with another EU member state. Sin embargo, la organización se pregunta sobre la legalidad de la legislación actual.

"Minar la dignidad de todas las personas tendría graves consecuencias políticas", advirtió Pro Asyl. "Este debate ayuda a aquellos que se oponen al Estado constitucional". Pro Asyl aboga por "un regreso a un discurso político verdadero que respete la Constitución, especialmente en estos tiempos".

La postura del FDP coincide con la de Lindner, ya que ambos creen que la Comisión debe hacer cumplir las regulaciones de la UE para que los solicitantes de asilo reanuden su proceso en el primer país de la UE en el que entraron. El fracaso de la Comisión en este sentido podría manchar el "Estado constitucional" y minar la dignidad de todas las personas, según Pro Asyl.

