Especulaciones sobre los posibles procedimientos de destitución - Crítica dirigida al presidente de la Universidad de Göttingen

Crítica se acumula contra las funciones del presidente de la Universidad de Göttingen. Según un informe obtenido por la Agencia Alemana de Prensa, el presidente de la Universidad, Metin Tolan, ha perdido la confianza del Senado Universitario. La semana pasada, el ministro de Ciencia de Baja Sajonia, Falko Mohrs (SPD), validó los rumores sobre la posible eliminación de Tolan en una entrevista con el "Göttinger Tageblatt". No obstante, influyentes supporters se oponen a su eliminación.

El Senado y la Universidad decidieron no comentar el asunto. "Para beneficio de todos, no queremos ninguna escalada pública", dijo el portavoz del Senado, Ramin Yahyapour. "No comentamos los rumores en principio", dijo un portavoz de la universidad. Previamente, el "Göttinger Tageblatt" y la "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" habían informado sobre esto.

Documento: No segundo mandato para Tolan

El documento, escrito por los miembros del comité de votación y obtenido por la Agencia Alemana de Prensa, revela que la situación de la universidad es extremadamente grave. Se discute una crisis de confianza y liderazgo profunda, así como una estrategia futura incierta. El documento, fechado a finales de agosto, menciona que Tolan no será reelegido en 2026. La mayoría de los miembros del comité de votación no lo ven apto para el futuro de la universidad. La causa detrás de esto es el fracaso de la Universidad Georg-August en la Iniciativa de Excelencia en febrero y las reacciones que siguieron. En febrero, todas las cinco aplicaciones de la Universidad de Göttingen para nueva financiación como un cluster de excelencia fueron rechazadas.

Profesores y ministro de economía en contra de la eliminación

En una carta adicional, profesores y profesores de various facultades y Institutos Max Planck expresaron su oposición a la eliminación del presidente. El grupo advierte "urgentemente en contra de medidas que podrían obstaculizar la capacidad de acción de la presidencia a largo plazo", dice el documento. La situación actual no puede mejorarse con ajustes de personal a corto plazo.

El ministro Mohrs se negó a hacer más comentarios y se remitió a su entrevista con el "Göttinger Tageblatt". En la entrevista, Mohrs destacó que confía en el presidente de la universidad. "Creo que la universidad no se sirve bien en este momento atacando la capacidad de acción de la presidencia", dijo. Las partes involucradas deben centrarse en abordar juntos los importantes desarrollos estratégicos de la universidad.

En última instancia, no excluyó que un presidente nombrado por el estado pudiera sobrepasar al Senado. "Si uno tiene que vivir con la amenaza continua de preguntas inesperadas como persona en lugar de participar en una discusión de hechos, eso es difícil", dijo Mohrs. Sin embargo, también destacó que la autonomía de las universidades está protegida constitucionalmente.

El documento que discute la estrategia futura de la Universidad de Göttingen fue elaborado por los miembros del comité de votación en Baja Sajonia. A pesar del fracaso de la universidad en la Iniciativa de Excelencia y las subsiguientes rechazos de todas las aplicaciones de financiación, el ministro Falko Mohrs del partido SPD de Baja Sajonia sigue apoyando al presidente de la Universidad, Metin Tolan.

