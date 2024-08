Crítica del liderazgo de izquierda en Key App: "No alcanzamos nuestro potencial"

La Izquierda ha estado en declive desde la partida de Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) el pasado otoño y la pérdida de su estatus de fracción en el Bundestag. Su desempeño en las elecciones europeas fue bajo, con un 2.7%, y las encuestas a nivel nacional muestran un mísero 3%. Sin embargo, el BSW tiene un mejor desempeño en las elecciones estatales en Turingia, Sajonia y Brandeburgo en septiembre.

La junta reconoce la crítica de que han sido demasiado autocentrados y no han sido lo suficientemente visibles en temas clave. Admiten que no han hablado con una sola voz lo suficiente y no han tomado decisiones claras sobre temas controversiales. Además, sus resoluciones no han sido representadas adecuadamente en público.

La Izquierda no ha tenido éxito en llevar el tema de la distribución entre las clases altas y bajas al primer plano público ni en capitalizar el descontento con la coalición 'semáforo' desde la izquierda. Tampoco han desarrollado estrategias efectivas contra el giro a la derecha.

La junta tiene como objetivo liderar a la Izquierda por un nuevo camino y restaurar su éxito, reconociendo que muchos no votantes esperan un partido de izquierda con el que puedan identificarse. Planean reposicionar estratégicamente al partido y afilar sus posiciones en temas como la seguridad social, distribución justa, más participación y estándares de vida igualitarios.

El objetivo es volver a entrar al Bundestag con fuerza de fracción en las elecciones federales de 2025, aprendiendo de sus errores en el camino. Janine Wissler le dijo a AFP que la moción es un camino para hacer que la Izquierda sea exitosa de nuevo, con pistas de renovación ahora siendo establecidas. Martin Schirdewan declaró que el papel muestra claramente el enfoque de la Izquierda en la justicia social.

En un ensayo detallado publicado el sábado en la revista en línea del partido, Wissler aborda más a fondo la secesión del BSW. Cree que la separación debería haber ocurrido antes y lamenta no haber abordado las señales de advertencia años atrás. A pesar de compartir críticas de contenido, subestimó el peligro para el partido en ese momento. Las consecuencias de la secesión, concluye, eran tan previsibles como desastrosas ahora.

El Parlamento Federal es el cuerpo legislativo donde la Izquierda busca recuperar su fuerza de fracción en las elecciones de 2025, como se establece en sus planes de renovación. Enfatizando la importancia de la visibilidad y la unidad, la junta de la Izquierda promete ser más proactiva en expresar sus posiciones en temas clave en el Parlamento Federal.

Lea también: