- Crítica de la reforma de la promoción del juego: los Estados federales expresan sus preocupaciones

El cambio propuesto en la financiación para el desarrollo de juegos de ordenador se encuentra con resistencia por parte de los estados federales. El Secretario de Estado Michael Kellner (Verdes) del Ministerio Federal de Economía presentó una estrategia de financiación en la Gamescom de Colonia, sugiriendo que el gobierno federal dejará de respaldar proyectos pequeños y delegará esta responsabilidad a los estados. Además, una empresa de desarrollo de juegos ya no recibirá respaldo tanto del gobierno federal como de un estado federal, lo que evitará la superposición de fondos.

El Ministro de Cultura de NRW, Nathanael Liminski (CDU), calificó esto como una "preocupación seria" debido a la posibilidad de menor asistencia estatal para las empresas después. La senadora de Economía de Berlín, Franziska Giffey (SPD), replicó diciendo: "No deberíamos restringir el potencial para que el gobierno federal y los estados colaboren". De manera similar, el Ministro Digital Fabian Mehring (Votantes Libres) se unió a la crítica.

Sin embargo, el político federal Kellner defendió esta medida citando la crítica del auditor federal sobre la doble financiación anterior. "Esto es un esfuerzo burocrático absurdamente complicado", dijo.

Según el plan del Ministerio Federal de Economía, los desarrollos de juegos solo pueden ser financiados por el gobierno federal una vez que el proyecto supere un volumen de 300,000 euros. El resto debería ser manejado por los estados federales. "Esto es una distribución de responsabilidades entre el gobierno federal y los estados, que espero que fortalezca la industria del juego en general", dijo Kellner.

Instó a los estados a contribuir con más fondos. "Como gobierno federal, no podemos pretender hacerlo todo - también necesitamos a los estados si queremos seguir siendo un jugador importante en la industria del juego", dijo Kellner. Sin embargo, los representantes de los estados federales son más cautelosos ante esta solicitud.

Kellner: Al final, generamos mayores ingresos por impuestos

Las incentivos fiscales propuestos para las empresas de juegos por el Ministerio Federal de Economía han sido en general aprobados por los estados federales,whose approval is necessary for the reform. Yet, they demand a "fair offer" from the federal government, as proposed by NRW representative Liminski. The "Tax Credit System" allows game companies to claim certain expenses for tax purposes, initially reducing state tax revenues.

"We cannot say that we [as the federal government] compensate for the tax losses of the federal states – it's a fifty-fifty situation," Kellner admitted, pointing out that more businesses may relocate or expand due to the tax reliefs, generating better profits. "I am convinced that with this model, Germany benefits and in the end, we generate more tax revenues."

The industry association Game welcomes the tax plans from the federal ministry but criticizes the guideline outlining funding rules and is still awaiting EU Commission approval.

"The new funding guideline poses a risk to deteriorating conditions for game companies in Germany," said CEO Felix Falk. "With this, we won't be able to compete internationally." According to the association, game developments in Germany cost around a third more than in other countries like France and Canada.

The federal government is supporting the German game industry with 50 million euros this year and plans to maintain this level of funding next year. "It's an impressive achievement that we can maintain funding at this level despite budgetary pressures," said federal politician Kellner. Overall, the states contribute less. For example, North Rhine-Westphalia contributes around 5 million euros annually, while Baden-Württemberg contributes 1.2 million euros.

The game industry is a billion-dollar enterprise, with German citizens spending almost ten billion euros on computer and video games, as well as related hardware and online services last year. However, the majority of this spending went towards foreign products. The share of games developed in Germany is estimated to be only five percent. The goal of the state funding is to increase this tiny share over time.

