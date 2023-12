Cristiano Ronaldo quiere dejar el Juventus, según su entrenador Massimiliano Allegri

El delantero portugués se unió al club italiano en un acuerdo de cuatro años por una tarifa de transferencia reportada de 117 millones de dólares en 2018, pero le queda menos de un año en su contrato actual.

"Ayer, Cristiano me dijo que ya no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por esta razón, no será convocado para el partido de mañana", dijo Allegri.

"Las cosas cambian, es ley de vida. La Juventus permanece, que es lo más importante".

"Cristiano dio su contribución, se puso a disposición, ahora se va y la vida sigue".

Allegri no especificó cuál será el próximo destino de Ronaldo.

¿Cuál será su próximo destino?

Ronaldo ganó el título de la Serie A en sus dos primeras temporadas con la Vieja Señora, pero ha sido incapaz de llevar al club italiano al título de la Liga de Campeones, una competición que ganó cuatro veces con el Real Madrid.

El Juventus quedó cuarto la temporada pasada, y desde entonces no han cesado las especulaciones sobre el futuro de Ronaldo.

A pesar de que no se ha hecho ningún comentario oficial, varios medios de comunicación han vinculado al cinco veces ganador del Balón de Oro tanto con el Manchester City como con el antiguo club de Ronaldo, el Manchester United.

El jugador de 36 años marcó 84 goles en la Premier League durante su estancia de seis años en Old Trafford, ganando tres títulos de liga y una Liga de Campeones mientras estuvo en el club.

Durante la Eurocopa de 2020, Ronaldo igualó el récord de goles internacionales de todos los tiempos, 109, establecido por el iraní Ali Daei.

El fichaje por el Etihad Stadium también pondría a Ronaldo bajo la tutela de Pep Guardiola, que ha elogiado en repetidas ocasiones a Lionel Messi, rival de Ronaldo, como el mejor jugador del mundo.

Cristiano decidirá

El City, que no pudo fichar este verano al capitán de la selección inglesa, Harry Kane, sigue necesitando un delantero que lidere la línea de ataque, y en su carrera ha habido pocos mejores que Ronaldo.

Cuando se le preguntó por Ronaldo en una rueda de prensa el viernes, Guardiola dijo que la situación estaba fuera de sus manos.

"No puedo decir mucho. Harry Kane anunció que sigue en su club, un club excepcional como el Tottenham. Cristiano es jugador de la Juventus y no puedo decir nada más", dijo Guardiola.

"Todo lo que puedo decir en estos tres, cuatro días que quedan de la ventana de transferencias, cualquier cosa puede suceder.

"Cristiano decidirá dónde quiere jugar, no el Manchester City, no yo. Hay muchas cosas que están lejos".

Por su parte, el entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, declaró en rueda de prensa que el club vería con buenos ojos el regreso de la superestrella.

"No quiero especular demasiado. Cristiano ha sido una leyenda de este club, es una leyenda de este club, es el mejor jugador de todos los tiempos, si me preguntan", dijo.

"No creía que Cristiano fuera a salir del Juventus. Se ha especulado en los últimos días, por supuesto.

"Siempre hemos tenido una buena comunicación. Sé que Bruno [Fernandes] también ha hablado con él. Sabe lo que sentimos por él. Si alguna vez iba a moverse del Juventus, sabe que estamos aquí".

Fuente: edition.cnn.com