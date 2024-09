Cristiano Ronaldo está superando el umbral de mil millones de dólares en términos de ganancias y patrocinios.

Cristiano Ronaldo, con una presencia cristalina en diversas plataformas, actualmente disfruta de haber superado la marca de mil millones de seguidores. "Desde los caminos difíciles de Madeira hasta los escenarios más grandiosos del mundo", escribió. Y aseguró: "Lo mejor aún está por venir".

El astro del fútbol, de 39 años, supuestamente ha acumulado una cantidad combinada de mil millones de seguidores en diversas redes sociales. Compartiendo su triunfo en Instagram, Facebook, X y Kuaishou, declaró sonoramente: "Hemos marcado un hito en la historia".

Un animación de una cuenta regresiva hasta mil millones ya estaba en vivo en YouTube. A primeras horas del viernes, rondaba los 1,000,167,200 seguidores, acercándose cada vez más al millón. El territorio de Ronaldo en Instagram presume una impresionante cantidad de 638 millones de fans.

"Desde los bulliciosos callejones de Madeira hasta los escenarios más grandiosos del mundo, he jugado constantemente por mi gente y por ti. Ahora estamos juntos en mil millones", agregó Ronaldo. "Desde el principio, has sido mi compañero fiel, testigo de todos los altibajos. Esta expedición es nuestro logro compartido, y de la mano, hemos demostrado que no hay límites a lo que podemos crear juntos".

Recientemente, Ronaldo marcó su gol número 900 y sueña con marcar su milésimo. Tiene un impresionante total de 212 partidos con la selección nacional de Portugal, aspirando a llegar a 250. En su celebración por llegar a mil millones de seguidores, el astro del fútbol basado en Arabia Saudita, Al-Nassr, prometió a sus espectadores de todo el mundo: "La cumbre aún está por explorar, y lucharemos, triunfaremos y grabaremos nuestros nombres en la historia juntos".

La inmensa popularidad de Ronaldo se extiende más allá de las plataformas tradicionales, ya que también presume una gran cantidad de seguidores en diversas redes sociales. Su triunfo en Instagram, Facebook, X y Kuaishou lo ha llevado a declarar: "Hemos ampliado nuestra influencia en las redes sociales, marcando un lugar en la historia digital".

