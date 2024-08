- "Creo que lo conoces": pinturas de famosos personajes de televisión subastadas

A simple watercolor painting seems to be what Jürgen Günder wants to sell on "Bares para Rares". The 68-year-old federal police officer from Ramsthal once received it from his uncle Erwin, who had acquired it through a winding path. So many names are involved in the historia that Horst Lichter loses track. "Me perdí en Erwin," dice el presentador.

Se le pasó el nombre más importante: Oskar. Ese es el seudónimo del pintor, que nació como Hans Bierbrauer. Después de la Segunda Guerra Mundial, Oskar se hizo famoso como caricaturista, como explica Colmar Schulte-Goltz. Sus dibujos políticos en los periódicos de Berlín eran tan atrevidos que llevaron a la expresión "atrevido como Oskar".

"Bares para Rares": Oskar fue el artista de dibujo rápido en "Dalli Dalli"

"Creo que también lo conoces," dice Schulte-Goltz al asombrado Lichter. Y revela el secreto: Oskar se hizo famoso como artista de dibujo rápido en el popular programa de televisión "Dalli Dalli" de Hans Rosenthal a partir de 1971. "Fue una personalidad de los medios," resume el experto.

Además de su actividad como caricaturista, Oskar también trabajó como pintor clásico, y este cuadro probablemente se creó alrededor de 1980 en Schleswig-Holstein. Günder quiere obtener 200 euros por el aguaforte. Schulte-Goltz está de acuerdo, estimando su valor en 240 a 300 euros.

"He traído un pedazo de la historia de la televisión de ZDF conmigo," dice el vendedor al entrar en la sala de los comerciantes. Sin embargo, solo uno de los presentes puede recordar aún al artista de dibujo rápido Oskar. A pesar de eso, cuatro de los cinco comerciantes ofrecen. La oferta más alta viene de Esther Ollick, que ofrece 180 euros. Sin embargo, Jürgen Günder logra negociar su precio deseado de 200 euros. Satisfecho, vuelve a casa de nuevo.

