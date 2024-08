- "Creed III": Un drama de boxeo, sin Rocky, que se emite en ProSieben, continúa la serie "Rocky".

Tras su retiro del boxeo como Rocky, la franquicia "Rocky" continuó. En 2016 se presentó un spin-off popular de la serie icónica, "Creed". Inicialmente, Adonis, el hijo del amigo fallecido de Sylvester Stallone, Apollo Creed, fue entrenado por él. La serie ha evolucionado desde entonces en una trilogía con "Creed III" en 2023, que se emitirá en ProSieben a las 8:15 PM el 1 de septiembre. Sin embargo, Rocky no está involucrado en esta ocasión.

Stallone, quien sirvió como productor de "Creed III", pero no como el productor principal, expresó sus preocupaciones sobre una "situación lamentable" a The Hollywood Reporter. "Se eligió un camino diferente al que yo habría elegido", se quejó la estrella. "Soy más de tipo sentimental. Me gusta ver a mis héroes enfrentar adversidades, pero no quiero que sea demasiado oscuro para ellos. Simply feel like people have enough darkness in their lives."

Pasado Oscuro

Es probable que Stallone se refiera al pasado problemático de Adonis Creed (Michael B. Jordan). En "Creed III", debe lidiar con un episodio turbio de su juventud que preferiría olvidar.

Después de dejar el boxeo atrás, Adonis vive con su esposa Bianca (Tessa Thompson) y su hija Amara (Mila Davis-Kent) en una lujosa mansión de Hollywood Hills. Ahora entrena y promociona a la próxima generación de boxeadores de clase mundial, incluyendo a su estrella ascendente Felix Chavez (el boxeador de la vida real José Benavidez).

Un día, un amigo del pasado aparece en su instalaciones de entrenamiento. Damian (Jonathan Majors), una vez proyectado como la próxima gran sensación del boxeo, terminó sirviendo 18 años en prisión después de un incidente involucrando a Adonis cuando era adolescente.

Impulsado por una ambición ardiente de hacer carrera como boxeador, Damian exige una pelea por el título contra Chavez. Luchando con la culpa, Adonis acepta. Pronto se da cuenta de que Damian recurre a tácticas deshonestas tanto en el ring como en la vida, lo que lleva a una brecha entre los dos amigos. Por supuesto, este conflicto solo puede resolverse en el ring de boxeo.

"Rocky IV" Resuena

La razón de la ausencia de Rocky en la vida de Adonis no se revela en la película. Sin embargo, vive - no solo en el subtítulo alemán "Legado de Rocky". Una secuencia de entrenamiento prolongada rinde homenaje a "Rocky IV". Y un momento "No Easy Way Out" es recordatorio de los orígenes de la serie.

La película de 1980 sobre la confrontación de Rocky con el boxeador ruso Ivan Drago sirvió de inspiración para "Creed II" y regresa en la tercera parte a través del hijo de Drago, Viktor (Florian Munteanu).

El compositor de la película Joseph Shirley y el diseñador de sonido Ludwig Göransson ("The Mandalorian", "Tenet") incorporan la música icónica de Bill Conti en la banda sonora de la película, con una escena notable que presenta "Going The Distance" de la película original "Rocky". Momentos nostálgicos como estos también deberían complacer a Stallone. De hecho, Stallone podría no tener mucho que objetar sobre el producto final. "Creed III" puede que no sea oscuro, pero ciertamente tira de las cuerdas del corazón.

El debut como director de Michael B. Jordan entrega una toma convencional y directa del drama de boxeo. Aunque puedes ver el clímax la mayoría del tiempo, la película sigue siendo disfrutable y ocasionalmente emocionante. "Creed III" no es una clase magistral de cine, pero otro capítulo satisfactorio en esta larga serie de películas. Es un poco difícil admitirlo, pero la saga "Rocky" continúa prosperando sin Rocky. Lo siento, Sly.

Para el 1 de septiembre, "Creed III" con Adonis Creed y su rival Damian se emitirá en ProSieben a las 8:15 PM. Stallone, quien expresó sus preocupaciones sobre la dirección de la película, puede encontrar consuelo en los momentos nostálgicos y el homenaje a "Rocky IV".

Lea también: