- Creciente demanda de bebidas sin azúcar

Contenedores decorados con queridos personajes de cómic y pequeñas criaturas atraen - y a menudo, el contenido está muy endulzado. Críticos de organizaciones de derechos del consumidor denuncian persistentemente el alto contenido de azúcar en bebidas para niños y abogan por un impuesto a las bebidas con gas para desanimar a los productores. Según una investigación reciente de Foodwatch, 136 bebidas como refrescos, bebidas energéticas y jugos de frutas tuvieron un promedio del 7,8% de azúcar, equivalente a más de seis cubitos de azúcar por porción de 250 mililitros. La industria sigue sin estar convencida de la idea de imponer un impuesto al azúcar.

Según la experta de Foodwatch, Luise Molling, durante la presentación del estudio, se obtuvieron bebidas dirigidas a niños, incluidas figuras de animales infantiles, esqueletos coloridos y figuras de adolescentes con gafas de sol, de cinco supermercados importantes. También se incluyeron en el análisis bebidas en envases más pequeños con pajitas, que suelen preferir los niños.

De las 136 bebidas para niños, solo tres aguas minerales estaban libres de azúcar y edulcorantes. La bebida más azucarada descubierta fue una bebida energética que contenía 15,6 gramos de azúcar por 100 mililitros, lo que equivale a 26 cubitos de azúcar en una lata de 500 mililitros, que es más de tres veces la ingesta diaria recomendada de azúcar para niños y adolescentes. Más de 5 gramos de azúcar por 100 mililitros se encontraron en 117 de las 136 bebidas evaluadas.

Foodwatch aboga por que el gobierno federal alemán implemente un impuesto a las bebidas con gas basado en el modelo británico. Este impuesto se aplica una vez que el contenido de azúcar supera los 5 gramos por 100 mililitros, con los fabricantes pagando 18 peniques (21 céntimos) por litro para contenidos de azúcar entre 5 y 8 gramos por 100 mililitros, y 24 peniques (28 céntimos) por litro para contenidos de azúcar superiores a 8 gramos por 100 mililitros. Según Foodwatch, este impuesto debería ampliarse a bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales y jugos. La tasa debería ser lo suficientemente alta como para presionar a las empresas a reformular sus recetas y reducir el contenido de azúcar.

Los centros de consumidores también se refieren a resultados positivos de países que han implementado un "impuesto a las bebidas endulzadas". La presidenta de la Asociación Federal Alemana, Ramona Pop, afirmó que los compromisos voluntarios para reducir el azúcar no han demostrado progreso significativo. En 2018, el gobierno alemán anterior anunció una estrategia centrada en reducir el azúcar, la grasa y la sal en productos procesados y bebidas. Varios sectores han hecho compromisos voluntarios para reducir el contenido de azúcar para 2025. Sin embargo, el Instituto Max Rubner encontró que los ajustes actuales de la receta no alcanzan la meta en una revisión de primavera.

"Los niños deben beber agua"

Según nuevos hallazgos de investigación, desde que se impuso el "Impuesto a las Bebidas con Gas" en el Reino Unido en 2018, el consumo de azúcar a través de bebidas con gas ha disminuido. Según el experto en nutrición Berthold Koletzko del hospital infantil de la Universidad de Múnich, las bebidas endulzadas con azúcar contribuyen a la obesidad infantil, la diabetes y las enfermedades cardíacas, y los niños deben beber agua.

El debate sobre un impuesto a las bebidas con gas en Alemania ha sido prolongado. Mientras que el ministro federal de Alimentación y Agricultura, Cem Özdemir (Verdes), apoya la idea, el Ministerio de Hacienda liderado por el FDP se opone. No se ha llegado a un acuerdo dentro de la coalición semáforo.

Las principales asociaciones de la industria también expresan opiniones opuestas. "Las medidas selectivas y no probadas, como los impuestos únicos, deben rechazarse", afirmó la Asociación Alemana de Comercio de Alimentación. La obesidad y la adiposidad infantil tienen múltiples causas, incluidas la predisposición genética, el ejercicio y los hábitos alimentarios.

La Asociación Económica de Bebidas No Alcohólicas y la Asociación Alemana de Alimentación también expresaron su desacuerdo. En cambio, la Industria Alemana de Jugos de Frutas abogó por centrarse en la educación nutricional y la concienciación.

Las regulaciones publicitarias siguen estancadas

Los defensores de los consumidores y los expertos médicos también están abogando por medidas adicionales para fomentar hábitos alimentarios más saludables entre los niños. Foodwatch propuso un límite de edad de 18 años para la compra de bebidas energéticas y "restricciones publicitarias efectivas" para productos no saludables. Las restricciones publicitarias en televisión propuestas por Özdemir han enfrentado retrasos dentro de la coalición. El director ejecutivo de Foodwatch instó al gobierno a "crear un entorno propicio para el crecimiento saludable de los niños y los jóvenes".

In medio del debate, la Asociación Federal Alemana, liderada por Ramona Pop, ha criticado los compromisos voluntarios para reducir el azúcar en las bebidas, stating they haven't shown significant progress.

