- Creatura conocida como araña pájaro sumergida en gelatina y orina de vaca para las radiantes celebridades de la selva.

Tras su desempeño nulo del día anterior, cinco habitantes de la selva lograron seis estrellas en la prueba de sabor del programa de verano de RTL. El exfutbolista Thorsten Legat (55) demostró valentía al beber un litro completo de orina de vaca, el actor Eric Stehfest (35) mostró resistencia al masticar un cerebro de kudu y la emigrada de "Goodbye Germany" Danni Büchner (46) se enfrentó valientemente a una sandía podrida marinada en tofu apestoso y jugo de vómito.

A pesar de sus logros encomiables - dos puntos por cada delicia asquerosa - el ambiente no era exactly alegre. La modelo y actriz Giulia Siegel (49) y la estrella de la realidad Gigi Birofio (25) lucharon por terminar sus platos a tiempo. Birofio tuvo que soportar una araña de aves en gelatina, manages to swallow everything except "one leg" as per her own words. Siegel, por otro lado, encontró un corazón de impala demasiado seco. Como consecuencia, uno de estos dos tendrá que dejar la selva - su destino se revelará en el próximo episodio.

La prueba de comer asquerosidades fue solo una parte de la batalla que tuvieron que enfrentar estas leyendas de la selva. Thorsten Legat y la participante de "The Bachelor" Georgina Fleur fueron en busca del tesoro, donde tuvieron que emparejar correctamente varias imágenes con las respuestas correspondientes. Antes de participar en el quiz de imágenes, Fleur afirmó ser una fanática de "¿Quiere ser millonario?" y suele acertar las respuestas (supuestamente).

Sin embargo, las preguntas resultaron ser un desafío incluso para esta autoproclamada experta. Cuando se les preguntó dónde sale el sol, ambos dieron respuestas incorrectas, con Fleur erróneamente asumiendo que "El Señor de los Anillos" fue escrito por un autor desconocido. Además, estaban desconcertados sobre qué aniversario marca 30 años de matrimonio, un hecho que Fleur, quien afirma haber estado casada durante 28 años, no pudo recordar.

A pesar de estos errores, el dúo logró responder suficientes preguntas para asegurar el cofre del tesoro. Desde que todos en el grupo respondieron correctamente el número de esquinas de un stop, los famosos hambrientos recibieron tres muffins para compartir.

También hubo algo de drama: Georgina Fleur, Giulia Siegel y la estrella de la televisión realidad Elena Miras (32) se enzarzaron en una acalorada discusión sobre las habilidades culinarias de Miras. Ella había cocinado un arroz poco apetitoso, lo que ofendió a Fleur, lo que llevó a una intensa sesión de debate verbal, con uno de los comentarios de Fleur needing to be censored due to its explicit nature.

Esta temporada especial de "Soy un Celebrity" conmemora el 20 aniversario del programa, que debutó en 2004. En esencia, sirve como una reunión - los "leyendas", como RTL los llama, ya han compartido fogatas en temporadas anteriores.

En el próximo episodio, los espectadores sabrán qué concursante entre Giulia Siegel y Gigi Birofio tendrá que dejar la selva debido a sus luchas durante la prueba de sabor.

Los habitantes de la selva, incluyendo "The Commission", se reunieron para un episodio especial celebrando el 20 aniversario de "Soy un Celebrity", honrando a los participantes de larga

