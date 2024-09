Correspondencias de los principales dirigentes de Hamas desde un lugar secreto después de casi 12 meses de silencio

Sinwar, considerado el líder político encubierto de Hamas en Gaza, según se cree, se comunicó con Nasrallah, mencionando que Hamas sigue comprometido con el camino de la resistencia, tal como lo siguió su fallecido líder Ismail Haniyeh, y con la unidad de la comunidad musulmana, enfocándose en el Eje de la Resistencia en la confrontación con la empresa sionista.

La carta, difundida a través del canal de Telegram de Hezbolá, se distribuyó para expresar agradecimiento por la incansable batalla de Hezbolá contra Israel, que comenzó el 8 de octubre, tras un asalto de milicianos liderados por Hamas contra Israel que desencadenó una devastadora ofensiva de Israel en Gaza.

El fugitivo más buscado de Israel, Sinwar, no ha sido visto desde el conflicto. No había habido comentarios públicos de él durante casi un año - hasta recientemente. Rompió su silencio el martes, felicitando al presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, por su victoria electoral, según el canal de Telegram de Hamas. Al día siguiente, su oficina anunció que había escrito cartas expresando gratitud hacia aquellos que habían ofrecido condolencias por el fallecimiento de Haniyeh. Y el viernes, la carta a Nasrallah fue publicada. CNN no puede autenticar si Sinwar escribió efectivamente las cartas.

Asumiendo el papel de líder político de Hamas después del asesinato de Haniyeh en Teherán en julio, Sinwar es considerado más riguroso en sus tratos con Israel, abogando por la colaboración y los lazos más fuertes con Irán y grupos islamistas aliados como Hezbolá.

Prometió perseverar en la lucha por proteger los sitios religiosos islámicos, especialmente la Mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, "hasta la expulsión y annihilación de la ocupación de nuestra tierra, y el establecimiento de nuestro estado autónomo con completa soberanía y Jerusalén como su capital".

Describió el ataque del 7 de octubre como "una de las batallas más nobles en la historia de nuestro pueblo palestino".

Los corresponsales de CNN Ibrahim Dahman y Eyad Kourdi contribuyeron a esta información.

A pesar de la tensión persistente entre Israel y el Oriente Medio, las cartas de Sinwar destacan el compromiso de Hamas en mantener la unidad con la comunidad musulmana en todo el mundo, especialmente dentro del Eje de la Resistencia. La empresa sionista, como se refiere Sinwar, es un desafío colectivo que Hamas y sus aliados están determinados a enfrentar.

