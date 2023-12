Corredores de cuchillas: La poderosa mística de la espada samurái

El general del siglo XVII Tokugawa Ieyasu dijo que la emblemática hoja curva era el "alma del samurái", símbolo de la devoción del guerrero a su arte.

Durante más de 1.000 años, los maestros espaderos japoneses han suministrado armas dignas de esta sublime responsabilidad, liderando el mundo en estándares de artesanía, belleza y mística.

Más de 100 espadas producidas durante los primeros periodos han adquirido ahora la categoría de Tesoro Nacional, lo que refleja el afecto que se les tiene y la urgente necesidad de preservarlas, espoleada por la pérdida de muchas durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación aliada. Pero las "katanas" no protegidas producidas por los antiguos maestros son muy apreciadas y atraen grandes sumas de dinero de entendidos y coleccionistas nacionales y extranjeros, desde unos pocos miles de dólares hasta 418.000 dólares por una clásica del siglo XIII vendida en subasta.

Para una licenciada canadiense de 22 años que llegó a Japón en 1993 como profesora de inglés y pasó la década siguiente fascinada por su cultura y su historia, las cuchillas representaban una oportunidad irresistible.

En la madriguera del conejo

"Empecé con una página web (en 2006) en la que vendía artesanía tradicional, desde muñecas hasta cuchillos de cocina", cuenta Pablo Kuntz. "Imprimí un catálogo para las fuerzas armadas estadounidenses en Japón y todos se volvieron locos por los cuchillos. Alguien me dijo '¿puedes conseguirme una espada samurai?".

Kuntz se mostraba escéptico ante la idea de que las novedades caras pudieran sustentar un negocio viable, pero por casualidad, una amiga de su mujer era coleccionista de espadas. Cogió un puñado y enseguida se dio cuenta de que existía un mercado dedicado a ellas, y de que estaba cayendo bajo su hechizo.

"Llevaba 10 años viviendo en Japón y pude entender la cultura y la filosofía mucho mejor que nunca a través de las espadas. Cuando me metí en esto conocí a otras personas que compartían mi pasión y a partir de ahí se disparó".

"Cuando empecé pensaba que un cliente compraría una pieza como recuerdo de Japón o souvenir, pero enseguida me di cuenta de que no es así... Los clientes compran media docena fácilmente y siguen coleccionando".

El canadiense pasó años creando una red de artesanos, proveedores y expertos que resultó ser la columna vertebral de su negocio, ayudándole a sortear las barreras culturales y a mantener un stock de alta calidad.

"No asisto a las subastas a las que acuden los comerciantes tradicionales varias veces al mes. La gente que conozco simplemente me dice 'hay algo que creo que te gustaría'; así es como me abastezco básicamente. Cuando estoy en Japón la gente me enseña muchas cosas".

El toque personal

Su empresa, Unique Japan, vende ahora 100 espadas al año a más de 20 países, desde Arabia Saudí a Papúa Nueva Guinea, lo que la convierte en uno de los mayores negocios internacionales, pero Kuntz transmite el trato personal a los compradores y espera captar su imaginación.

"Soy un gran fan del marketing basado en la educación", afirma. "Intento educar a la gente sobre las espadas con artículos largos y útiles. Quiero animar a la gente a profundizar y hacerles pensar en las espadas". Un cliente lo calificó de 'compra impulsiva de 30 años', le llevó todo ese tiempo tener la confianza para hacerlo.

"Quiero trabajar dentro de su presupuesto y encontrar la pieza adecuada para ellos, porque es satisfactorio saber que algo es único. Pueden tener toda la información: quién lo hizo, dónde trabajó, quién fue su sensei (maestro). Cuanto más se puede compartir, más gusta a los clientes. Si te fijas en los detalles, puedes conseguir una compenetración y una profundidad de apreciación... Déjate llevar".

Los clientes típicos son hombres de negocios que se identifican con el estilo de vida y los valores samuráis, dice Kuntz.

"A menudo son personas de éxito que ven la espada como un símbolo. Conlleva poder y responsabilidad, un sentido de cuidar de la gente. Un samurái tendría varias personas (a su cargo), un empresario podría emplear a cientos".

La permanencia de las espadas también es clave. Son extraordinariamente resistentes, resultado de un proceso de fabricación único en el que el acero se dobla repetidamente para fortalecerlo. Con un mantenimiento mínimo de pulido y engrasado, pueden permanecer en perfectas condiciones durante siglos. Esta longevidad hace que pasen por muchos propietarios, y a menudo permanezcan en una familia durante generaciones, como un regalo común de padres a hijos.

La próxima generación

Mientras Unique Japan se dedica a las espadas clásicas de los viejos maestros, unos cientos de espaderos y 22 maestros siguen en activo, produciendo la siguiente generación.

"Vendo espadas de la era moderna porque es difícil tasar las antiguas y conocer su verdadero valor", dice Shunsuke Okashita, propietario de Jidai Japanese Swords, en la ciudad de Kobe. Dice que muchos de sus clientes son luchadores de iaido (un arte marcial japonés basado en la espada) que prefieren armas nuevas y baratas.

Pero más barato no significa inferior. Jidai vende espadas fabricadas por un galardonado maestro de una ilustre dinastía.

"Kanekuni Ogawa es famoso. La gente sigue su literatura", dice Okashita. "Pero como falleció en 2013, el espadero que solicito es su hijo Mitsutoshi".

Jidai también ha tenido éxito creando negocios internacionales y exportando a todo el mundo, pero el transporte de espadas puede ser un reto, dice el comerciante:

"Últimamente algunas compañías aéreas rechazan la espada por peligrosa, como consecuencia del ISIS".

Hay más retos; varios países de Europa, África y Oriente Próximo no permiten el envío directo de espadas. El Ministerio de Asuntos Culturales japonés debe ser informado de las exportaciones para que pueda verificar que no se están perdiendo tesoros nacionales. En 2014, Google Adwords prohibió los productos que contuvieran la palabra "espada".

Estos factores han alimentado el auge de competidores más baratos, incluso de China. Pero el estatus y la demanda de espadas japonesas no están amenazados en un futuro previsible, cree Paul Martin, un campeón británico de kárate convertido en experto en espadas.

"Es difícil ver un declive en los estándares, ya que todos los fabricantes de espadas tienen licencia y sólo pueden producir dos espadas largas o tres cortas al mes", afirma. "Hay variaciones en la calidad, pero las tradiciones son fuertes".

Las espadas también conservan una importancia única en Japón, lo que debería salvaguardar su futuro.

"Desde una perspectiva cultural, los japoneses siempre comprarán dagas por motivos de prestigio o protección, las llevarán a los funerales y las dejarán en los santuarios", dice Martin. "Existe la preocupación de que la artesanía muera, pero yo no lo creo. Siempre hay una nueva afluencia de gente interesada, y gente que siempre lo ha estado".

En su tierra natal y fuera de ella, el "alma del samurái" sigue engrosando las filas de los creyentes.

