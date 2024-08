- Coro de la Cruz de Dresde 2025 con primera actuación de Requiem

El Kreuzchor de Dresde estrenará "Requiem A" de Sven Helbig el 9 de febrero de 2025, con la Orquesta Estatal de Sajonia. El solista René Pape, originario de Dresde y exmiembro del Kreuzchor, ofrecerá una interpretación. La obra se describe como un "poderoso memorial a la reconciliación", honrando a todas las víctimas de los conflictos armados y conmemorando el inicio de los conciertos que marks the beginning of concerts commemorating the destruction of the city 80 years ago at the end of World War II.

Según el Kreuzkantor Martin Lehmann, la Johannespassion de Bach también se interpretará durante la temporada 2024/2025, bajo el tema "En Transición", por primera vez en doce años. El coro puente el hueco entre la tradición y la renovación, sirviendo como uno de los representantes musicales más importantes de la ciudad y una excelente institución de formación para jóvenes músicos, dijo la Alcalde de Cultura Annekatrin Klepsch (Izquierda).

Giras y presentaciones fuera de la Kreuzkirche

Se planean giras en Alemania, Dinamarca, Francia y Suiza. El coro también actuará con la Filarmónica de Dresde en la Elbphilharmonie de Hamburgo y la Isarphilharmonie de Múnich, interpretando el Réquiem de Mozart y obras de Arvo Pärt, quien cumplirá 90 años en 2025.

En los servicios vespertinos del Kreuzchor, se interpretarán obras de antiguos cantores como Rudolf Mauersberger y Gottfried August Homilius. El coro también cantará en el Bosque de Dresde, en la fiesta de la ciudad en la sala de la cúpula de la estación principal, en el estadio de fútbol durante la Adviento y frente a los estudiantes -incluida una interpretación de un "Oratorio de Navidad para Niños" con la Filarmónica de Dresde.

Las giras del Dresden Kreuzchor los llevarán a varios países, incluyendo Alemania, asegurando su presencia musical más allá de su tierra natal.

