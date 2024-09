Corea del Norte califica el apoyo militar de EE.UU. como jugar con el peligro

Corea del Norte culpa a Rusia por presuntas ventas ilegales de armas y considera que la ayuda militar de $8 mil millones de EE. UU. a Ucrania es un movimiento temerario y un juego peligroso contra la potencia nuclear Rusia Corea del Norte condena a Rusia por las presuntas ventas ilegales de armas y ve la ayuda militar de $8 mil millones que ha prometido EE. UU. a Ucrania como un acto temerario y una escalada peligrosa contra Rusia, que cuenta con armas nucleares. La nueva ayuda, anunciada por el presidente de EE. UU., Joe Biden, durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Washington, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania, con énfasis en armas con mayor alcance, lo que permitiría a Ucrania atacar a Rusia desde una distancia segura.

00:25 Muertos por ataque ruso a hospital de Sumy suben a diez Tras un ataque aéreo ruso contra un hospital en la ciudad ucraniana de Sumy, cerca de la frontera, se han reportado un total de diez muertos. El primer ataque al hospital mató a una persona, según el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klymenko. El hospital fue atacado de nuevo durante la evacuación de pacientes, lo que resultó en más fallecidos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusa a Rusia de librar una "guerra de hospitales".

22:54 EE. UU. está muy interesado en el "plan de victoria" de Zelenski Según Serhiy Nykyforov, portavoz de la Oficina del Presidente de Ucrania, el gobierno de EE. UU. muestra un gran interés en el llamado "plan de victoria" del presidente Volodímir Zelenski. A diferencia de los informes de los medios que sugieren una postura cautelosa de EE. UU., Nykyforov afirma que el plan ha sido bien recibido. Revela que el presidente de EE. UU., Joe Biden, ha prometido abordar el plan en la reunión del Grupo de Contacto de Ramstein en Alemania el 12 de octubre, con posibles decisiones y respuestas.

22:25 Zelenski espera el apoyo de Trump si gana las elecciones El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que Donald Trump apoye a Ucrania si gana las elecciones de noviembre. Zelenski habló con Fox News después de una reunión con el republicano de EE. UU. Indica que Trump le ha asegurado personalmente su apoyo a Ucrania. "No sé lo que pasará después de las elecciones y quién será el presidente", dice Zelenski. "Pero he recibido información directa de Donald Trump de que estará de nuestro lado, que apoyará a Ucrania".

21:40 Lavrov advierte contra luchar contra una potencia nuclear "hasta el final" En su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advierte contra querer involucrar a una potencia nuclear, en este caso Rusia, en un conflicto a gran escala. Lavrov describe tales intentos como una "empresa suicida". El presidente ruso, Vladimir Putin, había amenazado previamente con utilizar armas nucleares en respuesta a cualquier ataque convencional contra Rusia respaldado por una potencia nuclear.

20:52 Explosión daña puente ferroviario en la región rusa de Samara Un puente ferroviario en la región rusa de Samara ha sufrido daños tras una explosión. Se informa que las estructuras de concreto que sostienen las vías han resultado afectadas. La explosión ocurrió alrededor de las 13:30 hora local cerca de la ciudad de Kinel y se ha suspendido temporalmente el tráfico ferroviario sobre el puente.

20:02 Patrushev acusa al Occidente de intentar aislar Kaliningrado Nikolai Patrushev, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, acusa al Occidente de intentar aislar el enclave ruso de Kaliningrado. Afirma que los países occidentales están utilizando sanciones para obstaculizar significativamente el paso de carga y pasajeros a la región. En respuesta a estos desafíos, Moscú planea transferir la mayoría del tráfico de carga por carretera y ferrocarril entre Kaliningrado y el continente ruso a rutas marítimas.

19:10 Lavrov sugiere que EE. UU. y el Reino Unido conspiran para destruir a Rusia El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechaza la posibilidad de reparar las relaciones internacionales. En su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lavrov cuestiona la credibilidad de la colaboración global dada la destrucción de los supuestamente "intangibles valores" de la globalización por parte del Occidente. Sospecha una conspiración británico-estadounidense para destruir a Rusia, citando alegaciones de planes secretos para desmantelar la Unión Soviética ya en 1945. "Hoy, los estrategas anglosajones no tienen reparos en revelar sus intenciones", asegura el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. "Quieren derribar a Rusia a través del régimen nazi ilegítimo en Kyiv, pero al mismo tiempo preparan a Europa para una empresa autodestructiva".

18:22 Juez del Tribunal Supremo de Ucrania muere en ataque con drone ruso En un ataque con drone llevado a cabo por Rusia, ha muerto un juez del Tribunal Supremo de Ucrania. Leonid Lobojko, de 61 años, murió cuando un drone impactó su vehículo en un suburbio de la ciudad oriental ucraniana de Kharkiv. Tres mujeres en el coche resultaron gravemente heridas. En el momento del ataque, Lobojko estaba distribuyendo ayuda humanitaria en la región. El Tribunal Supremo de Ucrania confirmó la muerte de Lobojko y extendió sus condolencias a su familia.

17:28 Ucrania: Rusia se prepara para ataques en la región de Saporizhzhia Según la inteligencia ucraniana, los soldados rusos se están preparando para ataques en la región sureña de Saporizhzhia. El portavoz del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vladyslav Voloshin, declaró en televisión nacional que Moscú está concentrando tropas cerca del pueblo ocupado de Pryjutne. Agregó que las tropas rusas en la zona han recibido 25 vehículos ligeros, que podrían ser utilizados por pequeños equipos para actividades ofensivas. "Esto sugiere que nos estamos preparando para ofensivas cercanas en el futuro dirigidas a Saporizhzhia", dijo Voloshin. Sin embargo, una ofensiva mayor requeriría más tropas, señaló.

16:36 Ucrania Declara la Muerte del Jefe del Centro de Drones Rusos en la Región de MoscúEl servicio de inteligencia militar ucraniano, HUR, afirma la muerte del coronel ruso Alexei Kolomeitsev en la ciudad de Kolomna, Moscú. Según HUR, Kolomeitsev servía como jefe del Centro Estatal 924 (Unidad Militar No. 20924) de vehículos aéreos no tripulados del Ministerio de Defensa de Rusia. Esta unidad es responsable de la formación de especialistas para operaciones con drones, incluyendo los Shahed. HUR destaca la participación del coronel en presuntos crímenes de guerra contra Ucrania.

15:50 Estados Bálticos y Polonia Buscan Ayuda de la UE para la Defensa de la FronteraLos países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, y Polonia, buscan solicitar asistencia financiera de la UE para la construcción de bunkers defensivos, barreras y bases militares en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, dijo que "la necesidad de esta línea defensiva surge debido a la situación de seguridad". También mencionó que esta iniciativa se alinea con el nuevo concepto de defensa de la OTAN. Según él, coordinar actividades con Polonia es crucial. En enero, los países bálticos anunciaron el proyecto "Línea de Defensa Báltica", mientras que Polonia anunció su proyecto "Escudo Oriental" en mayo.

15:12 Rusia Amenaza con Acciones Legales por el Sabotaje de Nord StreamRusia indica su disposición a llevar el presunto sabotaje de los gasoductos Nord Stream a los tribunales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha presentado "reclamaciones previas a la demanda" contra Alemania, Dinamarca, Suecia y Suiza basadas en acuerdos antiterroristas. Si el asunto no se resuelve en esta fase, Rusia procederá con acciones legales en la Corte Internacional de Justicia, afirmando que el Occidente no escapará al escrutinio.

14:26 Funcionario de la OTAN: Ofensiva de Kursk Crea un Problema para PutinEl presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Robert Bauer, cree que la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk representa un desafío estratégico para Putin. Él declaró, en Interfax Ucrania, que "por primera vez desde 1941, una potencia extranjera está en suelo ruso". Esto, añadió, presenta problemas estratégicos y operativos para Rusia. Según Bauer, Kiev está creando un "dilema estratégico" para Moscú, ya que Putin no puede reclamar la defensa de la patria cuando Ucrania está en suelo ruso.

13:44 Ucrania Informa de Ocho Muertos en Sumy por Ataques con Drones RusosEl número de muertos por ataques con drones rusos en Sumy ha aumentado a ocho, según las autoridades ucranianas. Once personas heridas están recibiendo atención médica, y 113 pacientes han sido evacuados del hospital atacado. Antes, un drone ruso impactó en una clínica, matando a una persona e hiriendo a varias otras, lo que llevó a evacuaciones. Durante la evacuación, se produjo otro ataque con drone ruso. El presidente Zelensky expresó su preocupación cuando el recuento de muertos estaba en siete.

12:56 Blinken Evalúa el Plan de Victoria de Zelensky para UcraniaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, está examinando el "plan de victoria" de Ucrania presentado por el presidente Volodymyr Zelensky al presidente Biden durante su reunión en la Casa Blanca. Zelensky solicitó permiso para utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos. Blinken confirmó que el gobierno de EE. UU. y los socios de Ucrania están examinando los detalles del plan y pueden considerar medidas adicionales para apoyar una victoria ucraniana. A pesar de que Blinken aboga por una postura más dura en la guerra de Ucrania, esta política aún no se está implementando por Biden.

12:25 Londres: Más de 2000 Ataques a Instalaciones Médicas Ukrainianas desde el Comienzo de la GuerraEl Ministerio de Defensa del Reino Unido informó de 2013 ataques a instalaciones médicas ucranianas desde la invasión rusa en febrero de 2022. El personal ha sido objetivo en 235 ocasiones. Solo en julio de 2022, las fuerzas rusas bombardearon un hospital infantil en Kiev. Desde el comienzo del conflicto, estos ataques al sistema de salud de Ucrania han provocado 176 fallecidos, según el ministerio.

11:48 Ucrania Informa de Cuatro Muertos Después de un Ataque a la Sede de la Policía en Kryvyi RihEl número de muertos en el ataque ruso a la sede de la policía en Kryvyi Rih ha aumentado a cuatro. Se cree que aún hay un policía atrapado bajo los escombros y las operaciones de rescate continúan, según el Ministerio del Interior de Ucrania. Kryvyi Rih experimentó su segundo ataque a un centro policial en dos días.

10:58 Analista Militar: Avance Ruso en Kursk ProgresaEl analista militar estadounidense Mick Ryan sugiere que el avance ruso en Kursk está haciendo algún progreso. En agosto, las fuerzas ucranianas se movieron a la región rusa de Kursk y conquistaron territorio. Después de un shock inicial, los rusos están luchando. Están recuperando terreno, aunque a un ritmo más lento, según la evaluación de Ryan. Un posible empuje ucraniano hacia el oeste del contraataque ruso podría haber supuesto una amenaza para la seguridad del flanco ruso y haber cortado a cientos de soldados rusos, según Ryan, basado en información del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU.

10:30 Defensa Aérea Ucraniana: Repelidos 69 Ataques con DronesLa Fuerza Aérea Ucraniana informes que las tropas rusas lanzaron 73 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania durante la noche del sábado. La defensa ucraniana logró interceptar 69 drones y 2 misiles. El número de víctimas por un ataque con drone ruso a un hospital en la óblast de Sumy ha aumentado a 7.

09:52 Cambio en las Relaciones entre EE. UU. y Ucrania: Zelensky y Trump se ReúnenDespués de un hiato de cinco años, hay conversaciones cara a cara entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump recently criticized U.S. aid to Ukraine.

09:39 ISW: Limitados ataques de largo alcance podrían alterar el rumbo de la guerraEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sugiere que unos pocos ataques limitados de largo alcance podrían alterar significativamente la dirección de la guerra.

09:18 Ejército ucraniano: más de 1.400 bajas rusas en las últimas 24 horasSegún el Ejército ucraniano, las fuerzas rusas han sufrido otras 1.470 bajas en las últimas 24 horas, ya sea muertos o heridos. Esto eleva el total de bajas desde el inicio de la invasión a gran escala hace dos años y medio a 650.640. En las últimas 24 horas, Rusia también ha perdido 42 vehículos de combate blindados, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:57 Hospital atacado en Sumy, 6 muertosLas fuerzas rusas atacaron un hospital en Sumy, lo que resultó en 6 muertos, según la administración militar de la óblast de Sumy. El ataque se llevó a cabo utilizando drones Shahed, seguido de otro ataque con drones en un área residencial y otro ataque en el hospital mientras los trabajadores de rescate evacuaban a los pacientes y al personal. La fuerza aérea también informó que los rusos habían lanzado bombas guiadas en la óblast de Sumy.

08:21 Preocupación por exportaciones de petróleo ruso al mar BálticoDespués de las acusaciones de Greenpeace sobre exportaciones de petróleo ruso a través del mar Báltico, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expresa su preocupación por los posibles peligros que esto representa para la costa del Báltico. "El régimen ruso está descaradamente ignorando el embargo de petróleo impuesto en respuesta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", dijo Goldschmidt, político del Partido Verde. Esta guerra está poniendo en peligro los mares ya frágiles. Varios países occidentales acusan a Rusia de utilizar barcos casi navegables para eludir las sanciones de la UE debido a la guerra de agresión. "El riesgo de un vertido de petróleo está aumentando", advierte Goldschmidt. "Y ese petróleo acabaría principalmente en nuestras costas, desde Fehmarn hasta Eckernförde".

07:52 Las fuerzas ucranianas resisten los ofensivas rusasLa lucha continúa entre las tropas ucranianas y rusas en el este de Ucrania. Pokrovsk y sus alrededores fueron el punto focal de los combates ayer, con las fuerzas rusas intentando avanzar contra ellos durante meses. El Estado Mayor en Kiev informó en su informe de situación de la tarde que se habían repelido 19 avances rusos contra las líneas de defensa ucranianas durante el día. "Los defensores ucranianos están resistiendo a pesar de la presión intensa", informó. Las tropas rusas intentan acercarse a la ciudad desde diferentes ángulos y asegurar su avance contra los contraataques ucranianos. También se produjeron intensos combates en la región de Kurachove, con alrededor de 17 ataques rusos repelidos durante el día. No se puede verificar de forma independiente los informes sobre las operaciones de combate.

07:41 Zelensky ve positivamente su visita a EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no obtuvo la aprobación para el uso extensivo de armas occidentales en EE. UU. Sin embargo, considera su visita positiva. "Cada discusión fue como se necesitaba", dijo en un discurso en video en la plataforma X. Se presentó el plan de paz ucraniano en América. "Ahora nuestros equipos deben trabajar en la implementación de cada paso y cada decisión". En Washington, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, así como con el candidato presidencial republicano Donald Trump, para abogar por el apoyo continuo de EE. UU. a la defensa de Ucrania contra Rusia. También presentó las necesidades de defensa de su país ante el Consejo de Relaciones Exteriores.

06:56 Se negocian la devolución de niños ucranianos detenidosRecientemente, se han rescatado a nueve niños que fueron llevados por Rusia durante la guerra, según informes ucranianos. (Ver entrada de las 02:18) Muchos de ellos habían perdido a uno o ambos padres debido a la guerra y fueron entregados a sus abuelos, según Dmytro Lubinez, el Defensor del Pueblo. Las autoridades de Catar actualmente negocian la devolución de más niños. Se les ha proporcionado una lista de 751 niños para los que se ha completado la documentación necesaria, explicó Lubinez. Según las autoridades ucranianas, desde el inicio de la guerra, alrededor de 20.000 niños han sido ilegalmente llevados a Rusia, de los cuales solo unos pocos cientos han vuelto a casa.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, transmitió a su homólogo chino, Wang Yi, la preocupación estadounidense por el apoyo de China al sector de fabricación de armas rusas. Blinken declaró: "Si China dice que anhela la paz y el fin del conflicto de un lado, pero del otro, permite que sus empresas participen en acciones que prolongan la agresión de Putin, no es lógico", según un comunicado de prensa de la conferencia. Wang, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, declaró la posición de China sobre el conflicto de Ucrania, destacando la necesidad de la paz a través del diálogo.

05:31 Ucranianos eliminan a soldados rusos en moto de agua con droneEl ejército ucraniano aparentemente eliminó a dos soldados rusos a bordo de una moto de agua con la ayuda de un drone, según informó el sitio web proucraniano Defense Express. Los rusos navegaban por el río Dnipro en la moto de agua. Un video compartido por el activista Serhiy Sternenko muestra el drone, equipado con un dispositivo explosivo, atacando la moto de agua.

04:10 Mediazona: más de 71.000 soldados rusos pierden la vidaSegún un informe del medio ruso autónomo Mediazona, más de 71.000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Desde mediados de septiembre, casi 2.000 soldados más han perdido la vida en el conflicto. Mediazona señala que las cifras reales son probablemente mucho más altas, ya que se basan en fuentes verificadas, como obituarios, publicaciones de familiares en las redes sociales, informes de medios regionales y notificaciones de las autoridades locales.

17:18 Nueve Niños Secuestrados Regresan a Ucrania

Nueve niños que habían sido llevados a Rusia desde el inicio del conflicto han regresado a su país. Este regreso fue facilitado por Catar, que actuó como intermediario, según informó el defensor del pueblo de Ucrania, Dmitro Lubinez. En su canal de Telegram, Lubinez señaló que los niños, de entre 13 y 17 años, junto con un varón de 20 años, fueron parte de la operación. El regreso fue parte de un plan negociado y mediado por Catar. Al principio, fue difícil confirmar independientemente la información. Los niños habían sido separados de sus padres o tutores por los ocupantes y provenían de lugares como Jersón, Zaporiyia o Lugansk, escribió Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Un Ataque a Belarus Significaría la Tercera Guerra Mundial"

El líder de la antigua república soviética de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, acusó a la OTAN de tener planes de ataque contra su país y amenazó con usar armas nucleares. "Un ataque a Bielorrusia significaría la Tercera Guerra Mundial", declaró Lukashenko, según la agencia de noticias estatal BelTA, durante un evento ante estudiantes en Minsk. Tanto Bielorrusia como su aliado Rusia emplearían armas nucleares en esa situación. Lukashenko también agradeció al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, por los recientes ajustes en la política nuclear de Rusia. En su discurso, Lukashenko afirmó que la OTAN tiene planes concretos de ataque contra Bielorrusia. "Los americanos y los polacos ya han tomado posiciones en la frontera, especialmente en el lado polaco. Sabemos que la dirección polaca ya está emocionada", aseguró. Están preparados y responderán de inmediato. Bielorrusia no es una potencia nuclear en sí misma; sin embargo, armas nucleares tácticas de Rusia han sido desplegadas en su territorio desde finales de 2023.

15:10 Excomandante de EE.UU. Hodges y Otros Piden Acciones Decisivas de Biden contra Rusia

Un grupo de antiguos militares y expertos abogó por acciones decididas del presidente de EE.UU., Joe Biden, para poner fin al conflicto en el interés de Ucrania y abordar cualquier amenaza potencial de China. Entre ellos se encuentran el antiguo comandante de las fuerzas de EE.UU. en Europa, Ben Hodges, y el antiguo deputy comandante de la OTAN, el general alemán Gert-Johannes Hagemann, que instaron a acciones contra Rusia y también en relación con China. Pidieron la relajación de las restricciones en el uso de armas occidentales contra Rusia para atacar "objetivos militares y logísticos" en territorio ruso. Además, exigieron la entrega de 300 tanques Abrams y 1000 vehículos de combate de infantería a Ucrania y un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. También propusieron una expansión de la OTAN más allá de sus fronteras transatlánticas para incluir a Japón, Australia, Corea del Sur, las Filipinas y "cualquier otro país democrático que exprese su deseo de unirse".

14:15 Servicios de Inteligencia Rusos Investigaron a Periodistas Extranjeros por Cobertura de Kursk

La agencia de inteligencia interior rusa FSB está investigando a tres periodistas extranjeros más por su cobertura desde los territorios controlados por Ucrania en la región rusa de Kursk. Afectados son Kathryn Diss y Fletcher Yeung de la broadcaster australiana ABC News, así como el periodista rumano Mircea Barbu, que son acusados de cruzar ilegalmente la frontera rusa, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Los periodistas enfrentan hasta cinco años de prisión. Sin embargo, ninguno de los tres parece estar presente en Rusia. Varios medios de comunicación internacionales, como la broadcaster alemana Deutsche Welle, el canal de noticias de EE.UU. CNN y la broadcaster italiana Rai, han informado desde los territorios controlados por Ucrania en Kursk.

13:35 Casa Blanca Desmiente Acusaciones Republicanas de "Fake News" sobre la Visita de Zelensky

La Casa Blanca desmiente las falsas acusaciones hechas en el Congreso por los republicanos, que afirman que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervino ilegalmente en las elecciones de EE.UU. al visitar una fábrica de armas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, califica la acusación de "espectáculo de noticias falsas" y urge a los republicanos a abandonarla. El equipo ucraniano solicitó la visita, que fue organizada por el Ministerio de Defensa al organizar el transporte. "Esto es práctica común", aclara Jean-Pierre. Zelensky también visitó la instalación de fabricación en Pensilvania durante su larga visita a EE.UU. Es aquí donde se producen los proyectiles de artillería de 155 mm urgentemente necesarios para Ucrania. Varios demócratas, incl

Temiendo una posible retaliación en el ciberespacio, Ucrania intensifica sus esfuerzos para fortalecer sus defensas cibernéticas y colabora con organizaciones internacionales de ciberseguridad para contrarrestar los ciberataques rusos, con el objetivo de prevenir cualquier daño catastrófico durante el conflicto en curso. La creciente tensión entre Rusia y Ucrania plantea preocupaciones sobre la posibilidad de una guerra cibernética, ya que ambos países poseen capacidades cibernéticas avanzadas. Los expertos advierten que un ataque cibernético a gran escala podría disruptivo la infraestructura crítica, lo que podría llevar a graves perturbaciones económicas y sociales en cualquiera de los dos países.

Lea también: