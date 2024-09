Corea del Norte advierte represalias contra el submarino estadounidense estacionado en Corea del Sur.

La poderosa hermana de Kim Jong Un ha hablado, insinuando más armas nucleares. Kim Yo Jong amenazó con represalias contra un submarino estadounidense nuclearizado que acaba de atracar en Corea del Sur. Comentó que la paz no está en las cartas para el ejército estadounidense en estos barrios de la península coreana.

Según las tropas surcoreanas, el "USS Vermont" echó el ancla en Busan el lunes. Aunque la aparición temporal de submarinos nucleares o portaaviones no es extraordinaria, los Estados Unidos han aumentado su presencia en la zona Recently, aiming to counter the increased nuclear threat from North Korea. In response to the "Vermont," Kim Yo Jong, through state media, said that North Korea needs to reinforce its nuclear defense both in quality and quantity, continually and without pause.

En mitad de septiembre, North Korea publicó imágenes de una instalación de enriquecimiento de uranio para armas atómicas, dando una vista previa de su crecimiento nuclear - la primera en años. La semana pasada, se probó un nuevo misil, según North Korea, que tiene la capacidad de transportar una carga útil de 4.5 toneladas. Desde finales de mayo, North Korea ha enviado miles de globos cargados de basura hacia Corea del Sur, un movimiento que se asemeja a las tácticas de guerra psicológica de la era de la Guerra Fría.

El ejército surcoreano avisó el martes sobre posibles acciones militares contra esta campaña si resulta peligrosa para la población civil. Sin embargo, no se han reportado bajas hasta ahora.

La respuesta del ejército surcoreano a los globos ha provocado una tensión mayor, lo que ha llevado a nuevas reacciones de North Korea. En respuesta a la presencia del USS Vermont, Kim Yo Jong dijo que North Korea necesita mejorar sus capacidades de defensa nuclear.

