Cora Schumacher prefiere volver a su nombre anterior, Brinkman.

Tras el anuncio de Ralf Schumacher sobre su sexualidad, surgió una acalorada discusión entre él y su exesposa Cora, en la que se lanzaron acusaciones de engaño y se revelaron conversaciones personales. Ahora, Cora busca seguir adelante y abandonar su apellido de casada, como anunció en RTL+.

De manera similar, Amira Aly, la expareja de Oliver Pocher, Recently decided to revert to her birth name "Aly" during an appearance on "Schlag den Star" el pasado sábado por la noche. Desde la pública confrontación de Cora Schumacher con su expareja, ella también parece estar considerando distanciarse del apellido de su exesposo. La mujer de 47 años hizo saber esto el sábado por la noche durante el programa "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach".

Schumacher apareció en RTL+ después de dejar la selva como participante de este año en el campamento regular. Su aparición sorprendió a los espectadores, ya que fue presentada como Cora Brinkmann, su nombre de soltera. Parece que Schumacher tiene la intención de volver a usar su nombre de nacimiento. Cuando se le preguntó si ahora es legalmente la Sra. Brinkmann, Cora Schumacher respondió: "No, pero tengo intención de solicitarlo para el campamento de la selva el año que viene como Caroline Brinkmann".

"Entonces, parece que es un nuevo comienzo para ti", observó Olivia Jones, la moderadora y presentadora, a lo que Cora Schumacher respondió: "Algo así". Expresó su deseo de empezar de cero en el futuro. También expresó su deseo de volver a la selva, pero esta vez, espera estar "saludable, sintiéndose bien, feliz y alegre, como solía ser Caroline".

Cora Schumacher participó en "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" en RTL en enero de este año. Sin embargo, dejó el campamento voluntariamente al tercer día debido a problemas de salud. Puede estar haciendo referencia a esto cuando expresa su deseo de participar en el campamento de nuevo, esta vez "saludable". Schumacher no dio una razón para su decisión de volver a su nombre de soltera Brinkmann durante "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach". Sin embargo, ha estado envuelta en una acalorada discusión en las redes sociales con su exesposo recientemente.

Después de que Schumacher afirmara initially en una entrevista que solo descubrió la relación de Ralf con Étienne a través de su declaración pública, Ralf Schumacher compartió un supuesto registro de chat privado el 16 de agosto que parecía sugerir que Cora no estaba diciendo toda la verdad. En respuesta, Cora Schumacher publicó su propio registro de chat el 24 de agosto, que parecía sugerir que Ralf no había sido completamente honesto sobre su relación con Étienne desde abril de 2023. Según el chat, Ralf ya estaba en una relación con su actual pareja en abril de 2022.

Durante su tiempo en RTL+, Cora Schumacher expresó su intención de participar en el campamento de la selva bajo su nombre de nacimiento, Caroline Brinkmann, el año que viene. Después de su salida del campamento de la selva debido a problemas de salud

Lea también: