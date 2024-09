Cora Schumacher le hace reír a Ralf con su declaración

Después del anuncio de su exesposo, Ralf Schumacher, sobre su orientación sexual, Cora Schumacher inicialmente mencionó que volvería a su apellido original, Brinkmann. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión y ha dicho: "Dado el alboroto, no quiero renunciar a Schumacher".

Después de que Ralf publicara en julio una foto de pareja con su compañero para celebrar su salida del armario, la antigua pareja tuvo una acalorada discusión a través de sus canales de Instagram. La disputa comenzó con la entrevista de Cora en Der Spiegel, donde habló por primera vez sobre el salida del armario de Ralf. Afirmó haber descubierto todo a través de los medios, como todos los demás. Ralf no estaba satisfecho con esta afirmación y publicó registros de chats privados para respaldar su versión.

Cora ahora dice que se siente mejor. Declaró: "A pesar de la felicidad de muchas personas: no, no he perdido mi risa". Luego reveló: "Y mi nombre, déjame pensarlo, lo mantendré. Ahora más que nunca. Ahora que todos se han enfadado por ello".

Inicialmente, había planeado renunciar al famoso apellido. Durante el programa RTL "Ich bin ein Star - Die legendeäre Stunde danach" en agosto, se presentó como Cora Brinkmann. Ahora, explica su cambio de opinión: "Pero no, me ha causado suficiente dolor y tristeza. Cora Schumacher es la marca que he construido de forma independiente. Me llamarán Caroline Brinkmann lo suficiente en privado, así que me gustaría seguir siendo Cora Schumacher en público".

Cora y Ralf estuvieron casados de 2001 a 2015. Habían estado separados durante seis años antes de su divorcio. Su hijo, David, a diferencia de su madre, mantiene una relación cercana con su padre y ha elegido una carrera similar a la de su padre.

Cora explica por qué ahora está reconsiderando compartir el apellido: "No le daré a Ralf la satisfacción, no. Quiero equilibrar las cosas primero, considerando lo que ha sacado a relucir. Me demandó durante diez años, doblando las reglas hasta que se rompieron. Gastos legales, para que no revelara que descubrí al final de nuestro matrimonio que el Danubio no es una isla, y ha sido gay todo el tiempo, y no estoy loca". Le parece "muy justo" si su exesposo "hace las paces por ello".

¿Cora cometió un error aquí? Después de todo, en su entrevista de Der Spiegel, afirmó no haber sabido sobre la sexualidad de Ralf antes de su salida del armario. Dijo que simplemente "había hecho caso omiso de los rumores" durante su matrimonio y se había centrado en "tener una vida maravillosa, un estatus maravilloso".

