- Cora Schumacher expresa su decepción por el anuncio público de Ralph.

Cora Schumacher mencionó que no recibió ninguna advertencia sobre la revelación de su ex-esposo Ralf sobre su orientación sexual. Compartió sus sentimientos, diciendo: "Habría apreciado que Ralf me hubiera contado esto o al menos me hubiera confiado. Habría sentido que era un signo de respeto. Sin embargo, me enteré de su salida del armario a través de los medios de comunicación en lugar de ello".

La relación amorosa de Ralf y Etienne sale a la luz

El hombre de 49 años declaró abiertamente que es gay el mes pasado y también compartió detalles sobre su pareja, Etienne.

Después de la entrevista de Cora, Ralf publicó en Instagram para aclarar las cosas: "A pesar de todo el alboroto, quiero dejar claro que Cora nos felicitó cuando creyó que nos casamos en septiembre de 2023". Ella estaba feliz por ellos.

Eligió no responder a la crítica de Cora sobre la falta de notificación previa. Concluyó su publicación diciendo: "Los dos preferimos tener algo de privacidad en este momento".

La respuesta emocional de Cora

Ralf Schumacher es el hermano menor de Michael Schumacher, un siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y un piloto exitoso en sí mismo. Él y Cora estuvieron casados, pero han estado separados por algún tiempo ahora.

En Spiegel, Cora compartió sus sentimientos de dolor. "Fue una experiencia dolorosa para mí enterarme de la salida del armario de Ralf", dijo a los 47 años.

"Cora encontró inverosímil que no estuviera al tanto del emocionante anuncio de Ralf, ya que cantó: 'No voy a mentir, todavía me duele un poco'".

"Mientras tanto, Cora compartió sus sentimientos, cantando: 'No voy a mentir, deseaba que hubiéramos tenido una conversación privada primero'".

