- Cora Schumacher enfrenta acusaciones de ser una "buscadora de oro" y una "engañadora"

"Sentí la necesidad de dar un paso al frente", comienza Cora Schumacher, de 47 años, en su emotivo post de Instagram. Desde que su ex-esposo Ralf hizo público su relación con el francés Étienne en julio, ha habido una tensión palpable. En una reciente entrevista con "Der Spiegel", reveló que no sabía de su romance y lo descubrió a través de los medios, como "todo el pueblo alemán".

El de 49 años compartió posteriormente un mensaje privado de WhatsApp de Cora a Étienne del 6 de octubre de 2023, en el que ella los felicita por su boda. Lo acompañó con esta nota: "En medio de todo este revuelo, me gustaría aclarar que Cora nos felicitó en septiembre (principios de octubre) de 2023, creyendo que ya habíamos contraído matrimonio. (...) Me da pena por Étienne y por mí que esté difundiendo tantas falsedades. Los dos solo queremos que nos dejen en paz".

Cora parece negarse a ceder en esta afirmación. Acusa a su exmarido de intentar "manchar su reputación públicamente y presentarla como una mentirosa". Solo quería aclarar las cosas con Étienne con su mensaje, escribe. La reacción de Ralf ha provocado una avalancha de odio y calumnias en línea contra ella. Se le imputan acusaciones infundadas. "Me están llamando 'cazafortunas' y 'mentirosa', dicen que entré en un matrimonio concertado, que debería callarme, que ya no es mi problema". Estas acusaciones la han herido profundamente - "sobre todo cuando yo también fui engañada durante años".

"¡Me casé por amor!", asegura, y no ha firmado una cláusula de confidencialidad en el contrato prenupcial. "No hay tal disposición. De lo contrario, no me habría casado con ella". También mantiene que "¡nunca he mentido!" "La campaña de acoso en mi contra está pasando factura y es muy pesada. Solo quiero vivir mi vida en paz y sanar". Concluye su publicación con las palabras: "#LasPalabrasImportan - Las palabras tienen poder y pueden causar un gran daño".

Cora y Ralf Schumacher estuvieron casados desde octubre de 2001 hasta febrero. Tienen un hijo, David. El piloto de carreras de 22 años parece indemne ante las disputas de sus padres recientemente. Mientras asistía a una carrera en el Nürburgring el fin de semana pasado, le dijo a RTL: "No tengo nada que ver con esto, no me molesta. Y en cuanto el visor está abajo o la puerta cerrada, solo se trata de correr y de nada más".

