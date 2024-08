Cora Schumacher comparte sus experiencias en su relación con Ralf

Después del anuncio público de su sexualidad por parte de Ralf Schumacher, su exesposa Cora finalmente rompe su silencio. En una entrevista emocional con "Der Spiegel", habla abiertamente sobre las fases desafiantes en su matrimonio y niega los rumores de un matrimonio falso.

Más de un mes después del coming-out de Ralf, Cora comparte sus sentimientos por primera vez. Expresa su decepción por no haber sido informada previamente sobre la decisión de Ralf. "Estuve muy herida", admite. "Porque salir del armario afecta no solo a la persona, sino también a sus seres queridos, incluyendo a la exesposa con un hijo en común. Ojalá Ralf me hubiera incluido o al menos me hubiera hecho saber. Habría sentido un signo de respeto".

También habla de las sombras oscuras de su vida compartida y cómo aún la acechan hoy. Siente la necesidad de corregir su imagen pública, del mismo modo que Ralf tiene el derecho de salir del armario, explica la mujer de 47 años. Lo que más la molesta son las etiquetas que los tabloides le han puesto - como "Reina del pit lane" o "Cora sexy".

Desde el principio, se vio obligada a adoptar un papel predeterminado como contraparte de Corinna Schumacher, la esposa de Michael Schumacher. Mientras se le presionaba para adoptar esta "imagen erótica" debido a su atractivo comercial, a su cuñada se la presentaba como "Madre Teresa", la esposa devota.

"Quizás eres demasiado gorda..."

A medida que el éxito de Ralf crecía y pasaba más tiempo fuera por trabajo, Cora se sintió atrapada en una "jaula de oro". Especialmente después del nacimiento de su hijo David, se sintió cada vez más sola y ansiaba más afecto y atención. Se culpó a sí misma por su desgracia: "Quizás soy demasiado gorda, demasiado fea o simplemente no soy lo suficientemente buena", pensó a los 24 años. Finalmente, llegó a pesar solo 45 kg y se sometió a various tratamientos de belleza.

Le parece "horrible" ser reducida a su apariencia o definida por ella, pero en ese momento le dio la confianza en sí misma que le faltaba. "Lo que te da autoestima es algo en lo que eres buena. Algo que disfrutas. Y para mí, solo me quedó mi apariencia".

Schumacher niega los rumores de un matrimonio falso

En cuanto a los numerosos rumores sobre la sexualidad de Ralf durante su matrimonio, Cora explica hoy: "Creo que todo matrimonio tiene sus dudas e incertidumbres. Simplemente me convencí: Todo está bien, tienes una vida hermosa, un buen estatus. Tienes un techo sobre tu cabeza, un hombre a tu lado, un hijo. Creo que simplemente elegí ignorarlo". Admite que ella también tuvo dudas en algún momento, pero Ralf siempre lo negó. "Por lo tanto, me sentí cada vez más confundida porque ya no sabía si mi mente me estaba jugando una broma", explica Cora. "Pero Ralf siempre fue mi consejero de confianza. Le creí ciegamente. Por eso, su palabra era ley para mí".

Rechaza firmemente la acusación de que su matrimonio fue una farsa o un acuerdo comercial. "Y si hoy me dicen que entré en un matrimonio falso o tuve un acuerdo, no, no lo hice". Está particularmente decepcionada con Ralf: "Y aún no entiendo por qué no ha hecho nada en absoluto para limpiar mi imagen pública y contra todas estas burlas, esta burla, estos rumores malintencionados sobre mí...".

A pesar de los rumores sobre la sexualidad de Ralf durante su matrimonio, Cora se mantuvo a su lado, eligiendo ignorar las dudas y centrarse en su vida feliz. Sin embargo, después del anuncio público de la homosexualidad de Ralf, se sintió desrespetada y deseó que la hubiera incluido en el proceso.

Las experiencias de Cora de ser reducida a su apariencia y las etiquetas que se le asignan en los medios de comunicación no son muy diferentes de los desafíos que Ralf enfrentó con su sexualidad.

Lea también: