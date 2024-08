Cora Schumacher busca renunciar a su imagen sexualmente seductora.

Inicialmente, ella abandonó su apellido de casada, ya no era Cora Schumacher, deseando deshacerse de más equipaje: divorciada de Ralf Schumacher, anunció que abandona sus performances para un sitio de entretenimiento para adultos. Las explicaciones siguen.

El verano pasado, capturó titulares cuando expresó su intención de exhibir su yo sin censura en "Onlyfans". Esta plataforma es una opción favorita entre numerosas celebridades cómodas exponiendo sus vidas privadas. Los suscriptores que deseen vislumbrar este lado de sus ídolos deben pagar en consecuencia. Las ganancias monetarias y la gratificante autoafirmación derivada de las fotos reveladoras la atrajeron. "Adoro mi cuerpo; ¿por qué no debería compartirlo con otros? Ya lo he mostrado todo para Playboy hace años. Estoy acostumbrada a mostrarlo todo", articuló durante una entrevista para RTL en ese momento. "Quiero presentarme libremente en 'Onlyfans'. Sin embargo, todo permanecerá dentro de una boundaries estéticas", aseguró la exesposa del icono de las carreras, Ralf Schumacher en ese momento.

Para avanzar rápido, casi un año después, la mujer de 47 años aspira a una apariencia más cubierta. "Onlyfans me proporcionó la confianza en mí misma que necesitaba en ese momento", comparte en su historia de Instagram, "pero ahora he decidido eliminar mi cuenta por completo. Ya no quiero ser categorizada o reducida por mi apariencia".

Cora Schumacher anhela volver a ser Brinkmann

Esta introspección armoniza con su deseo de desvincularse de su famoso apellido y recuperar su apellido de soltera, Brinkmann. La mujer de 47 años reveló esta revelación el sábado por la noche durante "Soy una estrella - La hora legendaria después" de RTL y se presentó allí como Cora-Caroline Brinkmann. Quiere "comenzar de nuevo", explicó.

Este propósito incluye su ambición de volver al campamento de la selva de RTL. Quiere presentarse como una "persona vibrante, optimista y contenta, como la Caroline de antaño". Cora Schumacher, o mejor dicho Brinkmann, participó en "Soy una estrella - Sácame de aquí!" en enero de este año, pero dejó voluntariamente el campamento debido a problemas de salud después de tres días.

Recientemente, ha estado haciendo noticias por su disputa pública con su exesposo Ralf Schumacher. Cora Schumacher afirmó que se sorprendió por su revelación. Por el contrario, la antigua estrella de las carreras afirmó que ella estaba al tanto de sus afectos por su amigo Etienne durante un período prolongado. La pareja separada intercambió palabras duras en las redes sociales, lo que llevó a la publicación de sus mensajes de chat privados.

El siguiente anuncio marca un cambio significativo en la presencia en línea de Cora Schumacher: ha decidido eliminar su cuenta de Onlyfans, expresando su deseo de alejar

