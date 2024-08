Cora Schumacher: "¿Alguna vez me amó?"

Ralf Schumacher hizo público su homosexualidad en julio. Su exesposa, Cora Schumacher, asegura que se enteró a través de los medios. "Realmente me dolió", revela en una entrevista emocional, agregando que hubiera deseado que la hubiera advertido con anticipación.

Han pasado más de un mes desde que Ralf Schumacher sorprendió al público con su salida del armario. Inmediatamente después, todas las miradas se dirigieron a Cora Schumacher: ¿Cómo reaccionaría su exesposa, con la que estuvo casado de 2001 a 2015 y que desde entonces ha sido objeto de frecuentes titulares en la prensa rosa? Ahora, Cora Schumacher rompe finalmente su silencio.

Le dice al "Spiegel" que no recibió ninguna advertencia de su exesposo. "Que no hablara conmigo antes de su salida del armario y dijera algo como: 'Oye, Cora, lo siento'. O 'No supe cómo decírtelo'. O 'Realmente te amé'. Nada. Realmente me dolió", dice, sintiendo dolor. "Porque salir del armario siempre afecta a tu entorno, incluido tu exesposa con la que tienes un hijo. Y sí, hubiera deseado que Ralf me incluyera o al menos me hiciera saber. Hubiera sentido eso como un signo de respeto".

A pesar de todo, se alegra por su felicidad con Étienne, a quien conoció el año pasado. Lo describe como "muy agradable", pero deja claro que no está de acuerdo con que sea miembro del partido de extrema derecha Rassemblement National liderado por Marine Le Pen.

"Incluso podría imaginarse que tal vez podríamos encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro como una familia mezclada", dice, mostrando comprensión. "Especialmente por nuestro hijo en común, eso es lo que deseo".

"Su palabra era mi ley"

También aborda a su hijo de 22 años, David, con el que se ha distanciado. "Ahora es lo suficientemente mayor y debería tener la madurez emocional para escuchar y entender mi verdad", dice. David ha seguido los pasos de su padre profesionalmente y mantiene una relación muy cercana con él, a diferencia de con su madre.

En su entrevista con el "Spiegel", Cora Schumacher también proporciona información sobre su vida matrimonial con Ralf. Antes de las dudas sobre su sexualidad, que surgían en ese momento, "simplemente cerraba los ojos" y se centraba en tener una buena vida y estatus. También lo defendía con frecuencia en la prensa. Sin embargo, ella también tuvo dudas en algún momento, pero Ralf siempre lo negaba.

"Por supuesto, me sentía cada vez más dividida porque no sabía si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada", explica ahora. "Pero Ralf siempre fue mi consejero más importante. Confiaba en él, ciegamente. Y por eso, su palabra era mi ley".

Ralf Schumacher se negó a hacer más comentarios sobre el tema cuando fue contactado por el "Spiegel". Sin embargo, hay un punto en el que las opiniones de la antigua pareja difieren: Cora afirma que solo se enteró de la homosexualidad de Ralf a través de su publicación de Instagram. Étienne fue presentado como su asistente en 2023 durante sus vacaciones compartidas en Saint-Tropez. "Si los medios ahora dan repentinamente la impresión de que Ralf había presentado oficialmente a Étienne como su pareja hace mucho tiempo, eso es una mentira", enfatiza. El antiguo piloto de carreras discrepa. A través de sus abogados, afirmó que su exesposa sí estaba al tanto de su relación con Étienne con anticipación.

Diez años después del divorcio, Cora Schumacher todavía se siente "usada". "Robada de mis mejores años. ¿Fue honesto conmigo? Y lo más importante: ¿Realmente me amó?". Su dolor es evidente en cómo se describe a sí misma cuando le pregunta "Der Spiegel": "Mujer abandonada. Madre sin hijo. No sé qué hacer con mi vida. Más o menos he perdido la esperanza de encontrar la felicidad personal".

