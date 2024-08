Cora critica a Ralf Schumacher, etiquetándolo como no excepcional y cuestionando su carácter moral.

Está claro que Cora Schumacher no estaba contenta con el método de Ralf Schumacher para aclarar su sexualidad. Despotricó en Instagram, acusando a su exmarido de invadir su privacidad al compartir un chat privado de WhatsApp para respaldar sus afirmaciones. Cora señaló que ha estado luchando en batallas legales contra Ralf durante una década, por supuestas violaciones de sus derechos personales, pero ahora él está infringiendo descaradamente los de ella. De forma implícita, lo llamó patético por rebajarse tanto como para publicar mensajes illicitos de WhatsApp para encubrir la verdad.

Este arrebato se desencadenó por la primera entrevista de Cora desde que Ralf reveló públicamente su sexualidad hace más de un mes. En esta entrevista, publicada en "Der Spiegel", Cora afirmó que, como Alemania en general, se enteró de la orientación de Ralf a través de los medios. Le dolió que Ralf no tuviera la decencia de contarle personalmente. "No debería haberme enterado a través de los medios", dijo, "nunca dijo algo como 'Hola Cora, lo siento' o 'No supe cómo decírtelo' o 'Realmente me importabas'. Nada".

Ralf Schumacher no dejó pasar esta acusación. Se defendió vigorosamente en su propio Instagram, incluso llegó a acusar a Cora de mentir. Compartió el chat privado como prueba, afirmando que Cora lo había felicitado a él y a su nueva pareja Étienne en septiembre de 2023, bajo la impresión de que se habían casado. "De todos modos, estoy contento por ti", escribió en el chat, entre otras cosas.

Sin embargo, Cora discrepa con la interpretación de Ralf. "Sabes muy bien que presentaste a Étienne como tu asistente", contraatacó enfadada. "Ese WhatsApp a Étienne fue mi último esfuerzo para obtener la verdad DE ÉL".

A pesar de las batallas legales en curso, Cora Schumacher expresó su preocupación por las acciones de Ralf en cuanto a la privacidad de su familia. Mencionó que habían sido una familia por sus hijos y las acciones de Ralf estaban afectando la percepción de sus hijos sobre su padre. Además, Cora enfatizó su esperanza de que Ralf respete su historia compartida y los sentimientos de sus hijos, diciendo: "Como familia, merecemos algo mejor que esto".

