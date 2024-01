Copa Ryder: Europa conjura la magia tardía para impedir que EE.UU. gane un solo partido y se hace con el liderato dominante de la primera jornada

Después de barrer a los visitantes en los foursomes de la mañana, una ráfaga de notables golpes finales en los fourballs de clausura permitió a los anfitriones impedir que el Team USA ganara un solo partido en un día por primera vez en la historia de la 44ª edición del torneo y llegar al fin de semana con una ventaja de 6,5 - 1,5.

Jon Rahm terminó con su segundo eagle en los tres últimos hoyos para lograr un empate en un épico duelo junto a Nicolai Højgaard contra el número 1 del mundo Scottie Scheffler y Brooks Koepka, momentos después de que Viktor Hovland embocara un impresionante putt de 26 pies para ayudar a reducir a la mitad su enfrentamiento con Tyrrell Hatton contra Justin Thomas y Jordan Spieth.

A pesar de que Matt Fitzpatrick y Rory McIlroy ganaron seis hoyos consecutivos para deshacerse fácilmente de Collin Morikawa y Xander Schauffele 5&3 (cinco arriba con tres hoyos por jugar), el Equipo de EE.UU. parecía en camino de terminar el viernes con una primera victoria cuando Max Homa y Wyndham Clark se acercaron al tee del 17 con un colchón de dos hoyos sobre Justin Rose y Robert MacIntyre.

Sin embargo, el capitán estadounidense, Zach Johnson, y su equipo tuvieron un último contratiempo, ya que Rose aprovechó al máximo los errores de sus rivales para robar otro medio punto improbable y hacer delirar a sus compañeros de equipo y a los aficionados en el green del hoyo 18.

La ventaja de cinco puntos del equipo del capitán Luke Donald es la más alta de la historia de la Ryder Cup tras la ronda inaugural, igualando los récords establecidos por Europa y Estados Unidos en 2004 y 1975 respectivamente.

Sólo necesitan ocho puntos de los últimos 20 disponibles para asegurarse la copa, y otros cuatro y medio para igualar el histórico margen de derrota de 19-9 que sufrieron en Whistling Straits hace dos años.

El Equipo de Estados Unidos, que lleva 30 años sin ganar en suelo europeo, necesitará una respuesta contundente si quiere poner fin a la racha el domingo. Como defensores del título, necesitan 14,5 puntos en total para retener la copa.

El sábado se repetirá el formato del viernes, con la sesión matinal de foursomes desde el tee de salida a la 1:35 a.m. ET (6:35 a.m. BST).

Rahm se queda sin palabras

Pasaron seis horas y media antes de que los estadounidenses se pusieran por fin por delante en un partido el viernes, e incluso eso duró menos de 15 minutos.

El birdie de Thomas en el cuarto hoyo por fin puso algo de rojo en el marcador después de un comienzo de horror en los foursomes de la mañana, en los que Europa registró la primera barrida de su historia en una sesión inaugural de la Ryder Cup.

Incluso cuando los estadounidenses parecían encontrar por fin el rumbo, los anfitriones se limitaron a subir el nivel. Scheffler respondió al impresionante chip-in para eagle de Rahm en el hoyo 16 con un brillante birdie en el hoyo 17 para recuperar la ventaja de un hoyo, sólo para que el español le devolviera el golpe con otro eagle en el último hoyo.

La reacción de Rahm lo dijo todo. El campeón del Masters se quedó inmóvil, con un rostro que mezclaba el desconcierto más absoluto y el placer más vertiginoso. Entrevistado poco después, aún le costaba encontrar palabras.

"No lo sé. No lo sé", dijo Rahm.

"Es la intención del momento y luego el hecho de que ocurra algo realmente único. Tengo que darle la enhorabuena a Nicolai porque aquí, en el 18, me dio la libertad de ir básicamente a por ello, y me dijo que metiera un putt, que intentara conseguirlo."

La multitud en el green del 18 apenas había tenido tiempo de recuperar el aliento tras la daga de Hovland momentos antes, la bola del noruego golpeó con la potencia suficiente para colarse en la copa.

"¡Ya era hora de que la bola entrara!", dijo Hovland riendo.

Thomas, una elección controvertida por parte del capitán debido a sus problemas de forma en el PGA Tour esta temporada, mantuvo los nervios de forma brillante para, posteriormente, hacer un hoyo fuera y evitar que su equipo se quedara aún más rezagado.

"Es un fastidio. No es el comienzo que queríamos, pero afortunadamente para nosotros nos queda mucho golf", dijo Thomas.

"Iremos a dormir un poco, nos reagruparemos e iremos a intentar ganar tantos puntos como sea posible mañana".

Fuente: edition.cnn.com