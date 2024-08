- Copa de Oro Ogunleye - El equipo de Sprint aplaude por el bronce

Campeona Olímpica Sorprendente Yemisi Ogunleye entró en la curva con la bandera alemana y lloró emocionada frente a sus seres queridos. Después de la medalla de bronce en el relevo de velocidad, la lanzadora de peso aún lo remató. Oro para Alemania en lanzamiento de peso - no sucedía desde Astrid Kumbernuss en 1996.

En la ronda final, la balón de la joven Ogunleye, de 25 años, aterrizó a 20.00 metros. La nativa de Mannheim se cubrió la cara con las manos y pronto supo que era campeona olímpica. En el Stade de France, se escuchó brevemente "Completamente suelta" para la ganadora que tuvo que clasificar en la ronda preliminar. Solo con el tercer y último lanzamiento logró clasificar para la final.

Antes, el cuarteto de Munich 2022 acababa de terminar su vuelta de victoria después de la medalla de 4x100 metros. La Federación Alemana de Atletismo celebró una noche sorprendentemente grande en el Stade de France.

La muy creyente Ogunleye, después de quedar segunda en los Campeonatos Mundiales Indoor y tercera en los Europeos, ahora logró su mayor éxito internacional hasta la fecha. La plata fue para Maddison-Lee Wesche de Nueva Zelanda con 19.86 metros, mientras que Song Jiayun de China se llevó el bronce con 19.32 metros.

Lückenkemper: "Dejamos nuestro corazón en la pista"

Envuelta en banderas negras, rojas y doradas, Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper y Rebekka Haase celebraron con los fans alemanes su medalla de 4x100 metros. "Luchamos y dejamos nuestro corazón en la pista", dijo Lückenkemper.

Haase añadió: "No es nada obvio que estemos aquí. Nos hemos recompensado por muchos años de trabajo, sudor y dolor. Todos mostraron un corazón de luchador". El Canciller Federal Olaf Scholz también pudo alegrarse en la tribuna.

En la final, Burghardt, Mayer, Lückenkemper y la posta Haase se lanzaron al podio en 41.97 segundos detrás de EE. UU. (41.78) y Reino Unido (41.85). Para Burghardt, este es ya su segundo medalla olímpica. En 2022 ganó la plata en bobsleigh de dos mujeres en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

El cuarteto aseguró la primera medalla olímpica para un equipo de relevos alemán desde 1988. Después de la plata a través del decatleta Leo Neugebauer y la saltadora de longitud Malaika Mihambo, los sprinters y Ogunleye trajeron la tercera y cuarta medalla para el equipo de atletismo alemán. El objetivo de la federación de tres medallas ya se ha superado antes de las últimas competiciones.

El cuarteto, que incluye a Lückenkemper, ya había convencido en la ronda preliminar el jueves y sugirió que podrían competir por las medallas. Sophia Junk empezó entonces, pero Burghardt tomó su parte ahora debido a problemas musculares. Thus, the quartet from the Munich EM triumph two years ago was reunited, having surprisingly won bronze at the World Championships in Eugene shortly before in a slightly changed lineup.

