- Controversial disputa electoral rodea nueva política de semáforos

Berlín (dpa) – Fue la catástrofe anunciada. Las predicciones previas sugerían que la coalición de semáforo en Berlín sufriría una gran derrota en las elecciones de Turingia y Sajonia. La única pregunta era cuán mala sería.

Las primeras proyecciones a las 6:00 p. m. sugirieron que, efectivamente, era terrible, pero podría haber sido peor. El FDP no logró entrar al parlamento estatal de Turingia, ausentándose de ambos parlamentos. Los Verdes, que anteriormente habían gobernado en ambos estados, también quedaron por debajo del umbral del 5% en Turingia, dejando su reelección en Sajonia incierta. Al menos el SPD evitó la vergüenza de no estar representado en un parlamento estatal por primera vez en la historia de la República Federal, aunque sus resultados estuvieron en el dígito único en ambos estados.

Los partidos que conforman el gobierno federal nunca habían tenido un desempeño tan pobre en las elecciones estatales juntos. El hecho de que el Partido de la Izquierda (BSW) en Turingia haya obtenido significativamente mejor resultado que el SPD, los Verdes y el FDP juntos, y que la AfD ahora sea casi tres veces más fuerte que la coalición de semáforo allí, lo dice todo. El hecho de que los socios de la coalición lograron arreglar las cosas poco antes de las elecciones y acordar consecuencias del ataque con cuchillo en Solingen sin disputa pública no les ayudó.

Mejora del semáforo: "Debe comenzar ahora"

Desde la sede del SPD en Berlín, llegaron las excusas habituales de la parte de la culpa del semáforo en la derrota electoral la noche de las elecciones. Sí, las discusiones constantes en la coalición cansan a la gente, dijo la líder del partido Saskia Esken. Sí, eso debe cambiar finalmente. Sí, lo habían prometido antes. "Pero ahora debe comenzar de verdad", enfatizó Esken, haciendo una pausa después de cada palabra para dar efecto.

Si el semáforo aún tiene la fuerza para hacerlo, remains to be seen. Un primer test será la implementación de las decisiones sobre política migratoria y de seguridad que el gobierno federal presentó el pasado jueves. La Unión intentará seguir presionando al gobierno en este tema, y podría haber resistencia de las alas izquierdas de los Verdes y el SPD. El presupuesto aún debe pasar por el Bundestag.

La próxima elección del SPD en Brandeburgo es más importante

Pero sobre todo, es probable que mantengan un perfil bajo en las próximas tres semanas. Porque entonces viene la próxima elección en Alemania Oriental. Y esa es incluso más importante para el SPD que las de Turingia y Sajonia. Porque los socialdemócratas han proporcionado continuamente los ministros allí desde 1990. Si la reelección del incumbente Dietmar Woidke falla, la disciplina en el SPD podría desmoronarse.

Entonces también podría resultar incómodo para Scholz, quien había anunciado con confianza antes del receso de verano que quería liderar a su partido en las siguientes elecciones federales. Todas las especulaciones sobre un escenario de Joe Biden, en el que Scholz podría renunciar a favor del más popular ministro de Defensa Boris Pistorius (SPD), están siendo descartadas actualmente por la dirección del partido. "Queremos y vamos a correr con Olaf Scholz en las siguientes elecciones federales", repite el líder del SPD Lars Klingbeil como un mantra.

Sin embargo, Esken deja claro la noche de las elecciones que espera que Scholz aclare las posiciones del SPD en el gobierno. "Debe dejar claro, ante todo, que este gobierno es liderado por el SPD. También debe ser notorio".

La discusión sobre elecciones anticipadas debido al debilitamiento de la coalición de semáforo podría reavivarse en los próximos días y semanas. Sin embargo, el hecho de que todos los partidos de semáforo tendrían que contar con un crash sigue hablando en contra de tal paso. Actualmente, están juntos entre el 29 y el 34 por ciento en las encuestas a nivel nacional en comparación con el 52 por ciento en las elecciones de 2021.

En los últimos meses, se ha atribuido principalmente al FDP la disolución de la coalición en las especulaciones sobre nuevas elecciones. Sin embargo, los Liberales, con sus resultados de encuestas a nivel nacional del 4 al 5 por ciento, probablemente tengan el menor interés en una elección anticipada del Bundestag ahora.

Nouripour enfadado por la "discusión superflua"

El líder del Partido Verde Omid Nouripour ha descrito recientemente la coalición de semáforo como un "gobierno de transición" - pero es casi impensable que él o su partido pusieran fin abrupto a esta "fase de transición". Los Verdes están firmemente convencidos de su papel como fuerza estabilizadora en el estado. En los estados donde ahora se están celebrando elecciones, destacan que son los únicos que se han distanciado claramente del BSW, que cuestiona el apoyo a Ucrania. Abandonar la coalición en un momento en que parece posible una segunda presidencia de Donald Trump y Ucrania sigue luchando? Difícilmente.

Sin embargo, Nouripour deja claro el domingo de las elecciones cuán enfadado está por la apariencia de la coalición de semáforo. "Esta discusión superflua en esta coalición ha perjudicado a todos. Y eso también es una parte de la factura que estamos viendo ahora".

Inicios de la Unión en la fase caliente para la decisión sobre la pregunta K

En la Unión, el domingo de las elecciones se ve como el inicio de la fase final para la decisión sobre la pregunta K - que, según los líderes de la CDU y la CSU, Friedrich Merz y Markus Söder, debe tomarse a finales del verano - probablemente después de las elecciones estatales en Brandeburgo el 22 de septiembre.

Merz se considera generalmente el mejor candidato en la Unión. No obstante, hay preocupación en la CDU de que el ministro presidente de Baviera pueda apostar por que Merz tenga problemas debido a posibles turbulencias en las próximas semanas. Es un secreto a voces que Söder sigue considerando

Tiempos difíciles se avecinan para la CDU hasta después de las elecciones de Brandeburgo, con posibles disidentes tratando de romper la barrera que Merz ha establecido contra la AfD. A pesar de las directrices claras de la sede de la CDU en Berlín, podría haber algunos individuos ansiosos por desafiar esta barrera.

Merz también podría encontrar obstáculos en relación con el BSW, especialmente si la CDU no logra superar al BSW en el proceso de formación del gobierno. Inicialmente, Merz estaba tan en contra de cooperar con el BSW como con la AfD. Wagenknecht, según Merz, es extremista en algunos temas y liberal en otros, una afirmación que hizo después de las elecciones europeas de junio. Sin embargo, después de la presión de losCampaigners en el este, Merz retiró esta afirmación, considerando el tema de la cooperación una cuestión para que la decidan los estados.

La AfD celebra otro logro

Aunque la AfD no haya logrado un avance en ambos estados federales, la presidenta del partido, Alice Weidel, aún lo consideró una "victoria histórica" y un "funeral para esta coalición" en su reacción inicial.

La AfD ve su reciente ascenso para convertirse en el partido más fuerte en Turingia, por primera vez desde su fundación en 2013, como un paso significativo para adquirir más influencia a nivel nacional. Aunque la situación actual no permite perspectivas de elecciones al Bundestag en 2025, ya que otros partidos se niegan a colaborar con la AfD, que es considerada sospechosa de extremismo de derecha por la agencia de protección constitucional, el partido tiene sus ojos puestos en las elecciones de 2029. Su estrategia: si el descontento público hacia la AfD y la aceptación del partido alcanzan niveles suficientes para entonces, podría tener un impacto a nivel federal.

El BSW busca un papel en la política federal

Mientras tanto, Sahra Wagenknecht y su partido BSW están luchando por participar en la política federal. Si se materializan las conversaciones de la coalición, el partido recién establecido tiene como objetivo presentar demandas que afecten al gobierno federal. Wagenknecht ha nombrado el cese de las entregas de armas a Ucrania, más esfuerzos diplomáticos del gobierno federal y el rechazo de la estación de misiles de EE. UU. en Alemania como condiciones para la participación del BSW en el gobierno de Turingia.

