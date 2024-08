- Controversia sobre los proyectos de vivienda para refugiados en Lichtenberg

El alcalde del distrito de Lichtenberg, Martin Schaefer, ha expresado sus reservas regarding the plan del Senado de Berlín de utilizar un hotel en Landsberger Allee como alojamiento para hasta 1.200 refugiados. Argumenta, en comunicación con la Agencia Alemana de Prensa, que mientras el alojamiento en hotel puede ser superior en términos de higiene y suministro de alimentos en comparación con la vida en contenedores, la alta concentración de personas en un espacio confinado plantea preocupaciones. Schaefer destaca la necesidad de medidas acompañantes, pero afirma que aún no han sido informados sobre tales medidas. Expresa que Lichtenberg está más que dispuesto a ayudar en la integración, pero está llegando a su capacidad, lo que requiere una distribución más justa de los refugiados en toda la ciudad.

Disenso y preocupaciones en el Parlamento del Distrito

Otros partidos y la Asamblea del Distrito de Lichtenberg también se han pronunciado en contra del proyecto, expresando preocupaciones de que puede exacerb the burden on existing residents and hinder the necessary improvement of infrastructure. Los políticos del SPD Recently advocated for an immediate program to develop social amenities in the Hohenschönhausen neighborhood, focusing on school places, improved medical care, and better public transportation connections.

Los líderes del SPD de Lichtenberg, Tamara Lüdke y Erik Gührs, declararon la semana pasada que el distrito está a favor del trato humano de los refugiados en Berlín. Creen que este objetivo solo se puede lograr si los alojamientos para refugiados no agregan una carga adicional a los residentes existentes y si sirven como catalizador para el desarrollo de la infraestructura. También pidieron una mejor comunicación pública regarding the project.

Rally de protesta convocada por la AfD

La fracción de la AfD en el parlamento del distrito ha anunciado una manifestación para este jueves bajo el lema "¡Ya es suficiente! Lichtenberg está lleno!" También han solicitado una sesión especial de la Asamblea del Distrito para el 12 de septiembre para discutir el tema. Según la fracción de la AfD, los alojamientos existentes para refugiados en el distrito ya están colocando una carga considerable en Lichtenberg, y temen que el alojamiento masivo planeado en el City Hotel de Landsberger Allee comprometa la seguridad de los residentes y resulte en una atención médica insuficiente, guarderías y escuelas en la zona.

Berlín busca soluciones alternativas de alojamiento para refugiados

Dado el continuo llegada de refugiados y el actual alojamiento de alrededor de 10,000 refugiados en refugios de emergencia como Tegel y Tempelhof, Berlín está activamente buscando opciones de alojamiento más humanas. La Oficina Estatal para Asuntos de Refugiados (LAF) espera que el complejo hotelero en Landsberger Allee, que consta de tres edificios altos, acoja a 470 refugiados hacia el final del año, potentially starting from November. Este complejo se alquilará completamente y se entregará a un operador por un período de diez años, con hasta 800 residentes inicialmente alojados después de las renovaciones en dos edificios a principios de 2025. Se podrían añadir otros 400 lugares en el tercer edificio en 2026, alcanzando un total de 1.200.

Planificación de la infraestructura necesaria

Las necesidades de infraestructura se abordarán como parte de este proyecto, según un portavoz de la LAF. La LAF ha estado planeando nuevas instalaciones como guarderías o centros de día en los últimos años. El representante de la LAF mencionó que hay oportunidades para establecer espacios de aprendizaje en el sitio de Landsberger Allee, que podrían incluir clases de bienvenida para niños y jóvenes refugiados.

Lichtenberg alberga un número significativo de refugiados

Más de 4,000 de los aproximadamente 35,000 refugiados que viven en instalaciones regulares de la LAF en toda Berlín actualmente residen en el distrito de Lichtenberg, lo que lo convierte en uno de los áreas de Berlín que acoge un número significativo de refugiados. Después de Pankow, Marzahn-Hellersdorf y Tempelhof-Schoeneberg, Lichtenberg se encuentra entre los distritos que alojan a un gran número de refugiados. Tres de los 16 pueblos de contenedores decididos a construirse para 2025/26, con una capacidad total de 1.280 posiciones, se encuentran en Lichtenberg.

A pesar de la crítica del alcalde del distrito de Lichtenberg y otros partidos locales, el Senado de Berlín continúa su búsqueda de soluciones alternativas de alojamiento para refugiados. El hotel en Landsberger Allee, planeado para alojar hasta 1.200 refugiados, ha suscitado preocupaciones sobre la carga en los residentes y la infraestructura existentes dentro de la jurisdicción del Senado de Berlín.

