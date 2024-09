Controversia sobre el diesel: juicio penal para establecer la responsabilidad del ex director ejecutivo de VW Winterkorn

Hasta la hora once, no estaba claro si el septuagenario de 77 años comparecería, ya que su juicio se había pospuesto en varias ocasiones. El ex CEO, que dejó el cargo en 2015 en medio del escándalo de "dieselgate", enfrenta cargos de fraude empresarial y criminal, perjurio y manipulación del mercado de valores. La acusación principal es grave - Winterkorn podría pasar una década en prisión si se le encuentra culpable.

El tribunal agrupará tres acusaciones distintas, cada una relacionada con el software fraudulento instalado en millones de motores diésel. Este software engañaba a las pruebas de emisiones para mostrar niveles más bajos, pero en la conducción real, los coches no podían cumplir con los estándares y no deberían haber sido aprobados para la venta.

Al entrar en la sala del tribunal, Winterkorn fue reservado y sólo dijo: "Estoy bastante bien". Cuando se le preguntó por su legado, respondió: "Admiro cariñosamente los coches". No hablará ante el tribunal hoy. "Veremos", respondió cuando se le preguntó sobre su opinión del juicio.

A continuación, Winterkorn no pronunció palabra alguna. En su lugar, prestó atención cuidadosamente a la larga primera acusación y a la más corta antes del descanso. "Es bastante sustancial", dijo un portavoz del tribunal con anterioridad, anticipando un juicio largo. Se han programado noventa fechas de juicio hasta septiembre del año siguiente.

El abogado de Winterkorn, Felix Döhr, aseguró que Winterkorn "rechaza las acusaciones en su contra". "Estamos seguros de que todas las acusaciones en su contra pueden ser desmentidas", añadió durante un receso en los procedimientos. "Por lo tanto, miramos hacia el juicio con tranquilidad". También creen que el juicio no se prolongará hasta el año siguiente.

Según las declaraciones del abogado, Winterkorn hablará sobre las acusaciones en su contra el miércoles. Döhr también afirmó que Winterkorn "está bastante bien" y que él y su equipo de defensa están seguros de que puede afrontar el juicio.

A lo largo del tiempo, Winterkorn ha mantenido constantemente que ni ordenó ni sabía nada sobre los dispositivos de derrota prohibidos. Cuando VW confesó el fraude en septiembre de 2015 después de las investigaciones estadounidenses, Winterkorn renunció a su cargo.

Sin embargo, según la acusación de fraude presentada el martes, Winterkorn se acusa de saber sobre el uso del software prohibido "como muy tarde en mayo de 2014" y de no intervenir para detener los vehículos. Además, se promocionó a los vehículos afectados como extremadamente respetuosos con el medio ambiente, "con el consentimiento y la intención del acusado", para obtener "substanciales beneficios" para la empresa, incluyendo bonificaciones.

Además, Winterkorn debe explicar por qué, presuntamente, dio falso testimonio en una investigación parlamentaria en 2017. Además, se le acusa de presunta manipulación del mercado, ya que se le acusa de "no informar

