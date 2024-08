- Controversia por el aumento de los gastos en solicitantes de asilo

Los gastos en aumento para las prestaciones de los solicitantes de asilo también están causando un debate controvertido en Sajonia. Según una investigación parlamentaria de la política de BSW Sahra Wagenknecht, los gastos netos en el Estado Libre el año pasado ascendieron a alrededor de 512 millones de euros, lo que representa un aumento del 84% respecto a 2021, cuando fueron de 278 millones de euros, y alcanzando los 450 millones de euros en 2022. Esto ha llevado a diferentes reacciones en la política.

Wagenknecht: "Los números de refugiados deben bajar"

"La migración incontrolada está haciendo que los costos de asilo se disparen y ha superado hace mucho la capacidad financiera del estado. El hecho de que Sajonia tenga que gastar casi el doble en prestaciones para solicitantes de asilo que en 2021 es una situación insostenible. Los números de refugiados deben bajar", dijo Wagenknecht a la Agencia Alemana de Prensa. Argumentó que aquellos whose solicitudes de asilo son rechazadas y no reciben el estatuto de protección ya no deberían tener derecho a las mismas prestaciones.

"Las reglas actuales están animando efectivamente a los refugiados a venir a Alemania, ya que aquí no hay virtually ninguna diferencia con la mayoría de los otros países de la UE entre aquellos que se consideran con derecho a protección y aquellos que no lo son. En lugar de gastar más dinero en prestaciones de asilo, se deberían invertir más fondos en las escuelas de Sajonia", explicó Wagenknecht.

De manera similar, Michael Kretschmer (CDU) también dice: "Los números de refugiados deben bajar"

El AfD ha expresado repetidamente opiniones similares, y los llamamientos para limitar la migración se han vuelto más fuertes dentro de las filas de la CDU de Sajonia. En una entrevista reciente, el Ministro Presidente Michael Kretschmer (CDU) afirmó que "el número de refugiados debe bajar para los próximos años. Solo podemos acoger a tantas personas como podamos integrar".

El partido de la izquierda en el parlamento estatal de Sajonia señaló que los números para acoger refugiados también han doblado entre 2021 y 2023. Sin embargo, Juliane Nagel, una diputada, le dijo a la dpa que "el número de solicitantes de asilo en la primera mitad de 2024 ha disminuido en más de la mitad respecto al año anterior. No es de extrañar que los gastos del estado crezcan con los números de admisión".

Esto se debe en parte a que el Estado Libre está proporcionando más apoyo a los municipios para la integración al pasar fondos federales adicionales y también está proporcionando más dinero para las víctimas de la guerra de Ucrania.

Izquierda: "Queremos fronteras abiertas para las personas necesitadas"

"Nuestro objetivo también es hacer a los refugiados independientes de las prestaciones sociales lo antes posible. Entonces los gastos se recuperarán rápidamente", destacó Nagel. Muchos refugiados no pueden trabajar durante mucho tiempo, no obtienen un lugar en cursos de lenguaje y a menudo trabajan por debajo de sus cualificaciones.

"Esto significa que el estado también se queda sin ingresos por impuestos. Nuestra sociedad depende de los trabajadores y los profesionales cualificados. Las personas que han huido a nosotros son un potencial enorme que se está exploiting mucho demasiado poco". Las autoridades deben utilizar su margen para abrir perspectivas de estancia.

"Queremos fronteras abiertas para las personas en necesidad. Si hemos aprendido algo de dos guerras mundiales devastadoras, es que las personas deben tener la oportunidad de huir cuando la guerra o la persecución las amenazan", dijo Nagel. Esto es indispensable para una sociedad civilizada. "La migración no puede ser

