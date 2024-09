- Controversia en torno a AfD tras el dramático incidente en la conmemoración

Tras un alboroto en un controvertido servicio memorial en honor a víctimas de la eutanasia nazi en Brandenburg an der Havel, los organizadores y Alternativa para Alemania (AfD) se culpan mutuamente en una disputa verbal, tratando de atribuirse la responsabilidad. La Fundación de Monumentos de Brandenburg ha reconocido que la AfD, que pretendía depositar una ofrenda floral, fue incluida equivocadamente en la lista de invitados, según recientes revelaciones. La AfD exige la renuncia del director del monumento debido a su negativa a la ceremonia de deposición de la ofrenda.

Se dice que la directora del monumento, Sylvia de Pasquale, había pedido a un político de la AfD que no depositara una ofrenda floral en el evento del domingo. Sin embargo, la concejala de la AfD, Lisa-Marie Köster, ignoró esta solicitud y colocó su ofrenda floral en el lugar designado. Otros asistentes expresaron su descontento y, según informes periodísticos, la ofrenda fue retirada posteriormente.

La fundación admitió que la invitación a la AfD se envió "inintencionalmente". "Esto representa un grave error en el proceso de extensión de invitaciones al monumento, que actualmente se investiga internamente". Al mismo tiempo, el director de la fundación, Axel Drecoll, respaldó la postura del director. Él enfatizó que un partido como la AfD, whose members downplay Nazi atrocities, is "inappropriate for memorial events and wreath-laying ceremonies."

El presidente del distrito de la AfD, Michael Albrecht, había instado anteriormente la "inmediata partida del director del monumento". "Un evento memorial debería estar libre de política y cualquier ideología. Un individuo que busca honrar a las víctimas del nazismo empleando tácticas nazis no tiene lugar en este papel. La ofrenda de la fracción de la AfD fue lanzada posteriormente por encima de la valla". La AfD también se refirió a la invitación que había sido distribuida.

Según el monumento, más de 9,000 personas de hogares mentales y de cuidado fueron exterminadas en el centro de exterminio de "eutanasia" en Brandenburg an der Havel en 1940. El evento memorial se llevó a cabo para conmemorar el aniversario de la promulgación del presunto decreto de "misericordia" por Adolf Hitler.

La Fundación de Monumentos de Brandenburg actualmente investiga el incidente en el que un político de la AfD fue incluido equivocadamente en la lista de invitados del servicio memorial y depositó una ofrenda, lo que generó controversia. A pesar de esto, el director de la fundación, Axel Drecoll, cree que los partidos como la AfD, que minimizan las atrocidades nazis, no son apropiados para eventos memoriales y ceremonias de deposición de ofrendas florales.

En respuesta a la controversia, la AfD exige la renuncia del director del monumento, citando su presunta negación de su derecho a depositar una ofrenda en el servicio memorial. Argumentan que un evento memorial debería estar libre de influencia política e ideológica.

