- Controversia en familia amplia - gran operación policial en el Allgäu

La policía fue desplegada en una operación a gran escala en la región de Allgäu debido a disputas dentro de una gran familia. El incidente se desencadenó por informes de un posible incidente con armas de fuego, según anunció un portavoz de la Jefatura de Policía de Suabia Sur/Oeste en Kempten.

Además de varias unidades cerradas, un helicóptero policial y drones también participaron en la operación el miércoles en Seeg (distrito de Ostallgäu). La operación causó interrupciones del tráfico.

La policía ya había sido alertada en las primeras horas del miércoles debido a una disputa. Los oficiales encontraron que una gran familia había alquilado varios vehículos en la zona de una granja en Seeg. Se había informado de una pelea física allí con anterioridad. El número de personas involucradas y cualquier posible lesión aún están bajo investigación.

Las investigaciones también revelaron que hubo ruidos similares a disparos durante la disputa, lo que llevó a la operación a gran escala el miércoles por la mañana. Sin embargo, no hay indicios de que alguien resultara herido o se dañara propiedad por algún posible disparo. No se encontró ningún arma de fuego. El portavoz no proporcionó más detalles sobre el incidente.

El portavoz agregó que no hubo peligro para el público en todo momento. Las investigaciones continúan.

La disputa dentro de la gran familia llevó a tensiones más altas, lo que requirió una operación policial a gran escala. A pesar de los informes de ruidos similares a disparos, no se informaron lesiones ni daños a la propiedad durante la operación.

