- Continuando con sus actuaciones récord, Müller continúa encarnando la identidad del Bayern.

Gigantes como Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Lothar Matthäus y incluso Oliver Kahn han brillado con Bayern Munich, acumulando numerosos trofeos. Sin embargo, ninguno de ellos ha jugado tantos partidos de Bundesliga para el pionero club de fútbol alemán como Thomas Müller.

Durante la victoria de Bayern por 3-2 (1-0) contra Wolfsburg en la jornada inaugural, el jugador de 34 años estableció su 474º partido en la Bundesliga para el club, rompiendo un récord histórico. Con 710 partidos en la Bundesliga, la DFB-Pokal o la Liga de Campeones contra el SC Freiburg, Müller tiene el potencial de superar el récord del legendario portero Sepp Maier de más apariciones para Bayern en todas las competiciones.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de obtener una estatua frente al estadio de Múnich, similar a las que honran a Gerd Müller y pronto a Franz Beckenbauer, comentó: "Vivimos en una era moderna, nuestra generación triunfante no necesita estatuas. Maybe one day we'll have a digital file, cloud, or QR code instead."

El impacto de Müller en el rendimiento de Bayern fue palpable en Wolfsburg. Entrando al campo en el minuto 65 en lugar del francés Sacha Boey, Bayern perdía 1-2. Solo 17 minutos después, el marcador mostraba 3-2, y el goleador ganador Serge Gnabry expresó su asombro ante el pase de Müller, diciendo: "A veces hace cosas con su cuerpo, es increíble!"

Uno de los momentos más definitorios de la temporada llegó cuando Müller reemplazó un pequeño trozo de papel con las instrucciones tácticas del nuevo entrenador Vincent Kompany para Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic. Kimmich regresó a la posición de centrocampista, y Müller "trajo mucha energía positiva" (Christoph Freund, director deportivo). El gol ganador fue marcado por el casi olvidado delantero, Serge Gnabry, en el minuto 82.

Este evento destaca el hecho de que el muy publicitado y ambicioso relanzamiento de Bayern aún no se ha materializado. Solo un nuevo fichaje (Michael Olise) participó en el partido, mientras que muchas caras conocidas permanecieron.

Müller solo ha considerado dejar Bayern en dos ocasiones

Los últimos cinco años han sido testigos de una constante planificación de la plantilla, influida por cinco entrenadores diferentes, tres directores deportivos y tres CEOs, lo que ha llevado a complicaciones en Múnich. Jugadores como Leon Goretzka y Kingsley Coman han asegurado contratos muy rentables que ofrecen pocas incentivos para cambiar de club. Potential fits for Thomas Tuchel like Eric Dier and Raphaël Guerreiro might not have been compatible with Vincent Kompany's vision.

En cambio, Müller ha sido muy solicitado por otros profesionales. Almost... En la entrevista con "Kicker", el ganador de la Copa del Mundo de 2014 reveló que solo había considerado seriamente dejar Bayern dos veces en los últimos 15 años de su carrera profesional.

"Por ejemplo, cuando me encontré en la segunda fila bajo Niko Kovac", dijo: "Entonces habría estado abierto a menos lealtad hacia el club". O cuando Louis van Gaal intentó ficharlo para Manchester en 2015: "United tenía los medios financieros para preparar una oferta sustancial y convincente. Consideré mudarme con mi mentor. Sin embargo, Bayern tomó su decisión instantáneamente, acabando con cualquier especulación".

