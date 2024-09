- Continúa el encarcelamiento del ex director ejecutivo de Wirecard, Brown.

El exCEO de Wirecard, Markus Braun, sigue en prisión. La división criminal del Tribunal Regional de Múnich tomó esta decisión tras revisar la solicitud de liberación de Braun. Desde julio de 2020, Braun ha estado detenido, enfrentando cargos de fraude empresarial y organizado, así como desvío de fondos. Un portavoz del tribunal reveló que aún hay una sólida sospecha de la participación de Braun en los delitos mencionados en la orden de arresto. Además, se percibe un riesgo de fuga y obstrucción de la justicia.

Braun se acusa de manipular los registros financieros de Wirecard con sus cómplices, lo que resultó en un daño de 3.1 mil millones de euros a los bancos que ofrecían crédito. Según Braun, la antigua empresa DAX manejaba transacciones en ciertos países a través de las empresas terceras Payeasy, Senjo y Al Alam.

El tribunal es escéptico ante la presunta sociedad con terceros

La investigación posterior de las pruebas llevó al tribunal a concluir que la presunta sociedad comercial (sociedad de procesamiento de pagos) con los tres socios no se materializó. También no había fondos administrados por un fideicomisario para Wirecard AG. Braun niega esto, pero sus afirmaciones aún no se han verificado. Dado el estado actual de las pruebas, la cámara también no encontró motivos convincentes para conceder préstamos sin garantía a las empresas afectadas.

La detenición continúa justificada. Se han cumplido los notablemente estrictos criterios para agilizar los juicios penales en cuanto a plazos.

La Comisión rechazó las demandas para la liberación de Braun, alineándose con la decisión del tribunal de mantenerlo bajo custodia. A pesar del argumento de Braun de que Wirecard AG utilizó empresas terceras para transacciones, la Comisión sigue siendo escéptica y no apoya la idea de préstamos sin garantía a las empresas afectadas.

