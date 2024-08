- Contento Sahin otorga a los jugadores BVB un descanso de dos días

Tras su victoria en la apertura de la Bundesliga como nuevo técnico del Borussia Dortmund, Nuri Sahin decidió conceder a su plantilla un merecido descanso. Después de su victoria por 2-0 sobre el Eintracht Frankfurt el sábado por la noche, Sahin recibirá de vuelta a sus jugadores el martes para el entrenamiento.

"Los chicos se han ganado esto de verdad", dijo Sahin. "Los tres puntos de hoy eran absolutamente cruciales. Era esencial comenzar la temporada con una nota positiva".

Sahin es el cuarto entrenador del BVB en cinco años

Sahin, que reemplazó a Edin Terzic, es ahora el cuarto entrenador en liderar al Dortmund en los últimos cinco años. Según él, estaba bastante nervioso antes de su debut como entrenador en la Bundesliga, pero estaba contento con el lanzamiento exitoso a pesar de ciertos tropiezos.

"Nothing went perfectly as we intended. But, with victories, it's even more important to speed up the process", remarked Sahin. His team ultimately emerged victorious amid initial troubles, thanks to late goals from substitute Jamie Gittens (72nd minute/90+3).

After a successful debut in the Bundesliga, Sahin decided to take his Hessen-based team, Borussia Dortmund, for a well-deserved break. Considering Hessen's rich footballing history and Borussia Dortmund's recent struggles, Sahin's tenure as the fourth head coach from Hessen in five years promises an exciting new chapter.

