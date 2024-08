- Consumo excesivo de jengibre: Descubre los peligros de consumirlo en exceso

El jengibre es ensalzado como una "superalimento", incluso como una verdura asombrosa. Se cree que posee increíbles habilidades curativas. En la Medicina Tradicional China, se ha utilizado extensamente durante miles de años. Y en el Oeste, un número creciente de personas están recurriendo a esta raíz poderosa, rica en aceites esenciales como el gingerol y el shogaol. El jengibre se dice que alivia los dolores de cabeza y repele los resfriados. Cuando tu estómago ruge, calma el sistema digestivo. Incluso se utiliza como afrodisiaco. La lista de sus beneficios es extensa. Sin embargo, los expertos aconsejan consumir jengibre con moderación y no superar una dosis diaria de cuatro a cinco gramos, según Daniela Krehl, especialista en alimentos y nutrición en el Centro del Consumidor Bávaro. El consumo excesivo de jengibre puede tener efectos secundarios perjudiciales, incluso peligrosos.

1. Cuando el Jengibre No Acuerda con Tu Estómago

Problemas digestivos? El jengibre pone en marcha la digestión, y también beneficia la flora intestinal. Estos son los efectos positivos. Sin embargo, no todo el mundo reacciona bien al jengibre, y puede tener efectos opuestos - ardor, dolor de estómago, hinchazón, diarrea. Según un estudio de la Universidad de Maryland. Las personas con estómagos sensibles deben evitar variedades de jengibre muy concentradas. "La intensidad de sus ingredientes estimula mucho el estómago, atacando la pared del estómago", explica Johannes Georg Wechsler, especialista en medicina interna y medicina nutricional, y presidente de la Asociación Federal de Nutricionistas Alemanes. El consumo continuo de jengibre a largo plazo podría llevar a problemas gastrointestinales, por lo que es mejor consumir jengibre no continuamente, sino en fases.

2. El Jengibre, el Fluidificante Sanguíneo

El jengibre promueve la circulación sanguínea. Eso es genial. Sin embargo, este efecto positivo puede volverse negativo, por ejemplo, durante la menstruación. Si bien el jengibre se dice que es un remedio adecuado para los calambres menstruales, también puede exacerbarlos. También puede fortalecer otros síntomas. Antes de una cirugía, también es mejor evitar el jengibre debido a sus propiedades fluidificantes sanguíneas. Además, el jengibre tiene un efecto anticoagulante. Si bien el jengibre se conoce por ayudar con las náuseas matutinas durante el embarazo, también se discute si podría inducir el parto prematuro. No hay evidencia científica clara de esto todavía. El servicio de información "Embryotox" de la Charité de Berlín escribe: "Varios estudios clínicos con más de 900 mujeres embarazadas no encontraron indicios de un riesgo aumentado de defectos congénitos o aborto". El jengibre se puede consumir en dosis usuales durante todo el embarazo.

3. Consumir Jengibre Durante un Resfriado

El jengibre contiene sustancias picantes. Si bien no son tan intensas como el chile, el jengibre aún puede irritar las membranas mucosas de la boca, causando una "quemazón". Aunque muchas personas recurren al té de jengibre durante los resfriados, ya que se dice que ayuda con la tos y el congestionamiento, en realidad puede ser contraproducente. El jengibre irrita aún más las membranas mucosas. Los productos de jengibre muy concentrados no son útiles en este caso. Un jengibre biológico generalmente no necesita pelarse cuando se usa para el té. Sin embargo, si es jengibre importado, por ejemplo, de China, la situación es diferente. "En este caso, las cáscaras pueden contener sustancias perjudiciales como los pesticidas, por lo que el jengibre debe pelarse", explica Krehl.

4. Cuando el Cálculo Biliar Duele

Incluso el cálculo biliar responde al jengibre, potencialmente aumentando la producción de fluidos. Por lo tanto, las personas propensas a los cálculos biliares deben consumir jengibre con precaución.

5. Interacción del Jengibre con los Medicamentos

El jengibre, como se mencionó anteriormente, tiene propiedades fluidificantes sanguíneas. Por lo tanto, las personas que toman medicamentos que también fluidifican la sangre no deben consumir adicionalmente jengibre. Lo mismo aplica para los antagonistas de 5HT3 como el ondansetron, utilizados para prevenir las náuseas y los vómitos. El jengibre también se dice que tiene efectos similares, y combinarlos con estos medicamentos podría potencialmente aumentar sus efectos, tanto positivamente como negativamente.

