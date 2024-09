Considerando que el acto de "invitar a los migrantes a Alemania con una saludo" es ilegal.

Friedrich Merz rechaza firmemente las críticas procedentes de los países vecinos de Alemania en relación con la postura de la Unión sobre la política migratoria, especialmente el concepto de devoluciones en la frontera. En una entrevista con "Frankfurter Allgemeine Zeitung", ha manifestado su intención de mantener relaciones amistosas con estos países, ya que es el posible candidato a canciller de la Unión. Sin embargo, considera que Alemania tiene motivos legítimos para quejarse de estos países que incumplen los principios de los tratados y regulaciones europeas.

Merz ha destacado que permitir la entrada de migrantes en Alemania de forma ilegal e indebida no es justo para el país. No está interesado en un intercambio retaliatorio, pero cree que Alemania tiene el derecho de proteger sus fronteras contra la inmigración no autorizada. Los países vecinos no tienen la obligación de recibir migrantes si Alemania decide devolverlos, ya que ya se encuentran en su territorio. "Simply put, we're not welcoming them anymore," dijo Merz.

Merz ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo migratorio con la coalición semáforo, que incluye la disposición de devoluciones en la frontera. "Dado el feedback que estoy recibiendo de la coalición semáforo, especialmente de los Verdes, las posibilidades son pocas," afirmó. "Pero, por supuesto, siempre estamos abiertos a negociaciones. Si el canciller federal no puede obtener una mayoría en el parlamento con su propio gobierno, siempre puede recurrir a nosotros."

La Comisión aún no ha abordado las preocupaciones de Merz sobre la posible implementación de devoluciones en la frontera en la política migratoria. A pesar de la intención de Merz de mantener relaciones amistosas con los países vecinos, está convencido de que Alemania tiene el derecho de asegurar sus fronteras, como ha reconocido la Comisión.

Lea también: