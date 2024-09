Considerando la situación del Commerzbank.

¿Por qué Commerzbank es un objetivo de adquisición?

El pequeño tamaño de Commerzbank, con un valor de mercado de aproximadamente 18 mil millones de euros, ha convertido a la entidad en un objetivo de adquisición durante años. Por otro lado, Unicredit presume un valor de mercado de alrededor de 61 mil millones de euros. La decisión del gobierno federal de vender parte de su participación en Commerzbank ha abierto involuntariamente la puerta a que Unicredit aumente su participación en el banco alemán. Recientemente, Unicredit ha asegurado la opción de aumentar su participación del 9% al 21%, y busca adquirir aún más, posicionándose como el mayor accionista del banco.

¿Puede el gobierno federal evitar una adquisición hostil?

Legalmente, el gobierno federal, que posee alrededor del 12% de Commerzbank, tiene un poder limitado para evitar una adquisición. La propuesta de declarar a Commerzbank una "infraestructura crítica" para evitar una adquisición sigue en discusión. Si esto no se materializa, el gobierno federal y Commerzbank solo pueden expresar su oposición a una adquisición hostil. Commerzbank tendría que demostrar a sus accionistas que una institución independiente ofrecería mejores rendimientos, pero esto podría ser difícil dado las significativas sinergias esperadas de una fusión.

¿Por qué Commerzbank está cambiando a su CEO ahora?

La falta de claridad durante esta fase crítica ha llevado a Commerzbank a cambiar a su CEO. Los planes iniciales para que Manfred Knof sirva hasta el final de 2025 han sido reconsiderados, y la CFO Bettina Orlopp asumirá el cargo "en un futuro próximo". Orlopp ha sido una contendiente de larga data para el puesto y ha sido miembro de la junta desde 2017. Se convertirá en la primera mujer CEO en la historia de 154 años de Commerzbank.

¿Qué cambios habrá para los clientes de Commerzbank?

Aún no se ha hecho ninguna oferta oficial de adquisición. El CEO de Unicredit ha declarado que podría vender su participación con ganancias, y las aprobaciones regulatorias aún están pendientes.

¿Podría Deutsche Bank intervenir como un "caballero blanco"?

Deutsche Bank no tiene intención de intervenir en la lucha por Commerzbank, como ha confirmado su CFO. El banco se está concentrando en sus propias operaciones.

¿Qué significaría una adquisición para el sector financiero alemán?

La adquisición tendría principalmente como resultado una pérdida de influencia: "En lugar de tener un gran banco con poder de decisión aquí, entonces tendríamos una perhaps very large and beautiful, but still a branch of Unicredit from Milan", dice el profesor de finanzas Grote. Las decisiones clave entonces se tomarían desde Italia.

¿Hay consecuencias que temer para la economía alemana?

El texto no menciona explícitamente ninguna posible consecuencia para la economía alemana.

Mientras las cosas sigan funcionando smoothly on the international financial markets, los clientes corporativos tienen poco que temer desde una perspectiva experta. Commerzbank es fuerte en el negocio de las Pymes y, incluso bajo el techo de Unicredit, la oferta de crédito es probable que continúe. Sin embargo, una renovada tensión en el sector financiero podría convertirse en un problema. Si, por ejemplo, Unicredit tuviera que ser apoyada por el estado, los clientes de Pymes alemanes podrían estar en desventaja, teme Grote.

¿Cuántos empleos y sucursales están en juego?

La restructuración corporativa de Commerzbank, que ha incluido miles de despidos y la reducción de su red de sucursales, ya ha tenido implicaciones significativas. En caso de una adquisición por parte de Unicredit, dos tercios de los 42,000 empleados del banco podrían estar en riesgo, según el presidente del consejo de trabajadores, Uwe Tschaegé. El representante de Verdi, Stefan Wittmann, señala a HypoVereinsbank, que sufrió una importante reducción de empleos y sucursales después de su adquisición por parte de Unicredit en 2005.

¿Cuál es el papel del Banco Central Europeo?

El BCE debe aprobar el aumento planeado de la participación de Unicredit en Commerzbank. Responsable de la supervisión bancaria de los bancos más grandes de la eurozona, el BCE tiene 60 días para emitir una señal positiva o negativa una vez que se presenten los documentos -en este caso, por parte de Unicredit. Es posible una extensión de 30 días. La supervisión bancaria considera factores como la reputación del banco, la gestión, el cumplimiento y los recursos financieros del solicitante. En el caso de Unicredit, no debería haber preocupaciones mayores. Las consideraciones políticas no juegan un papel.

¿Qué ocurre a continuación?

Si el BCE aprueba la solicitud de Unicredit, el banco italiano puede aumentar su participación al 29.9%. A partir del 30%, los italianos estarían legalmente obligados a hacer una oferta pública de adquisición. Commerzbank entonces tendría la tarea de revisar esta oferta en interés de sus accionistas. El banco ha enfatizado hasta ahora su enfoque en la estrategia 2027, su plan para ser más rentable. La CEO entrante Orlopp enfrentará desafíos significativos, reconociendo que "Tenemos una estrategia que funciona, pero aún tenemos grandes tareas por delante".

Lea también: